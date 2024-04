“Settimana Blu” 2024, le iniziative della Guardia Costiera di Gallipoli

Sono circa 360 gli studenti salentini, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, che hanno partecipato e parteciperanno alle iniziative promosse in occasione della “Settimana Blu 2024”.

L’obiettivo comune con la “Giornata del Mare e della cultura marinara”, che si celebra ogni anno l’11 aprile, è quello di sviluppare la cultura del mare in un quadro più ampio di educazione civica e ambientale.

Gli eventi legati all’iniziativa sono stati promossi dall’Ufficio scolastico per la Puglia in collaborazione con la Direzione marittima della Puglia e Basilicata Ionica e con la Regione Puglia.

In particolare quest’anno presso l’istituto “Rina Durante” di Melendugno i militari della Guardia Costiera hanno mostrato quelle che sono le attività in favore dell’ambiente marino e costiero.

Nella stessa giornata il personale del Centro Recupero tartarughe marine di Calimera ha illustrato il complesso ciclo vitale della tartaruga marina, partendo dal momento della formazione del nido e percorrendo tutto il viaggio che un piccolissimo esemplare compie per diventare un domani un’enorme tartaruga marina e a quali conseguenze vanno incontro con la cattura accidentale da parte dei pescatori o con l’ingerimento di plastiche o microplastiche nei fondali marini.

Gli studenti dell’ I.C. Polo 2 di Gallipoli hanno partecipato a due diverse attività. Quelli della scuola primaria hanno assistito dalla spiaggia della Purità alla liberazione in mare di una Tartaruga marina e alle preziose indicazioni del personale del Centro Recupero tartarughe marine di Calimera. Quelli della scuola primaria di primo grado, dopo aver assistito presso la sede della Capitaneria di porto a un’esercitazione di recupero di una persona in difficoltà effettuata da un soccorritore marittimo, che rappresenta uno dei profili altamente specializzati della Guardia Costiera, hanno visitato la sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli, dove hanno potuto osservare le strumentazioni di telecomunicazione per le comunicazioni marittime, la postazione dedicata al Numero Blu 1530, il sistema di videosorveglianza portuale e i vari sistemi di monitoraggio del traffico navale. Infine, domani per la “Giornata del Mare e della cultura marinara” 60 studenti del Liceo Don Tonino Bello di Copertino effettueranno diverse attività teoriche e pratiche nell’ambito di un laboratorio sul marine litter con il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Porto Cesareo presso la Torre Santo Stefano (Torre Chianca)