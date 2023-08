“Sfila la vita”, un evento di moda a Nardo per la prevenzione oncologica

Si chiama “Sfila la vita” ed è l’evento speciale in programma domenica 27 agosto in piazza Battisti a Nardò, con inizio alle ore 21.00.

Le donne in terapia oncologica sfileranno per richiamare tutti sull’importanza della prevenzione e per dare forza e coraggio a chi sta affrontando questa esperienza. Si tratta di una iniziativa dell’associazione “Io Vivo a Colori”, presieduta da Tonia Serio, una donna che ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza della chemioterapia e che è convinta che sia possibile alleggerire in qualche modo i momenti duri dei trattamenti. In questo caso mettendo in gioco le donne in terapia. A sfilare non saranno gli abiti, ma le donne con tutta la loro forza.

L’evento è legato a una raccolta fondi, che si farà tramite la vendita di piccoli oggetti e la raccolta di contribuzioni volontarie. Sono stati già acquistati due scanner venosi, donati al reparto oncologico dell’ospedale di Gallipoli e dell’ospedale di Taranto, ora l’obiettivo è l’acquisto di un altro scanner venoso per l’ospedale di Casarano e, in ogni caso, il sostegno concreto alle Asl del territorio.

L’amministrazione comunale, con l’assessorato alle Pari Opportunità guidato da Sara D’Ostuni, si è attivata per garantire il massimo supporto all’evento e alla raccolta fondi. Fondamentale anche il coinvolgimento dell’Unione Commercianti Nardò e Marine. Hanno aderito 58 esercizi commerciali della città, oltre a 3 estetiste e 3 parrucchieri che si occuperanno del look e delle acconciature delle donne in passerella.

“C’è un lato buono in ogni medaglia – dichiara D’Ostuni – anche quelle più brutte e dolorose. L’esperienza della malattia è indubbiamente terribile a livello fisico e psicologico, ma quasi sempre rafforza e migliora la conoscenza di sé stessi. Un macigno insopportabile come un tumore e la dura prova della chemioterapia possono spingere ad essere da esempio, a farsi testimonial della prevenzione, a dare forza e coraggio a chi vive la stessa condizione. Ecco il senso di questo evento in cui sono protagoniste donne forti e bellissime”.

Tommaso Barone presenterà la serata. Le musiche saranno del dj Andrea Botrugno. Interverranno i medici del reparto oncologico dell’ospedale di Gallipoli.