SOLOXLORO, Tria Corda lancia la nuova sfida per il polo pediatrico del Salento

Comuni e scuole, tutte attivate per la giornata SOLOXLORO. Sabato 1 dicembre avrà luogo l’evento organizzato dall’Associazione Tria Corda Onlus che ha il fine di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’inclusione e promuovere la realizzazione del Polo Pediatrico del Salento presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e aiutare così i bambini malati e le loro famiglie.

L’Associazione ha chiarito la natura dell’evento che non avrà lo scopo di raccogliere fondi, bensì quello di far conoscere il progetto ai cittadini.

E’ ormai il terzo anno in cui viene proposta una “Giornata SOLOXLORO”, che si svilupperà secondo lo slogan “Coloriamo tutto di rosa e celeste”: ogni partecipante è invitato a collaborare mostrando il colore rosa o celeste su capi d’abbigliamento, palazzi o vetture.

È prevista la partecipazione di 22 associazioni che si prendono cura dei minori, numerosi Comuni come Martano, Minervino, Scorrano e Soleto e molte scuole del Salento, tra cui i 44 Istituti facenti parte de Il Veliero Parlante. Questi ultimi, insieme ai negozi e alle attività sono invitati a partecipare ad un contest: ognuno dovrà pubblicare in rete video e/o foto delle decorazioni realizzate in rosa e celeste e il numero di like e di condivisioni ottenuti entro le ore 13:00 del 30 novembre determinerà il vincitore.

Il programma

Il programma della giornata prevede: l’incontro presso Sala Dante dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Galilei-Costa” alle ore 8:30; successivamente il coro “I Corsari del Veliero” darà inizio alle ore 9:00 all’evento, il quale, dopo la divulgazione di testimonianze sul tema dell’Inclusione e la premiazione dei vincitori del contest, si trasformerà in una marcia di sensibilizzazione intitolata “PARATA SOLOXLORO”, che partirà alle ore 11:15 per recarsi in Piazza Duomo. Qui si chiuderà l’evento con la benedizione dei presenti da parte di Monsignor Michele Seccia, Arcivescovo Metropolita di Lecce.

di Maria Chiara Cipressa – Alessia Tommasi