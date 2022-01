Il Tar di Lecce sospende l’esito dell’appalto per l’efficientamento energetico del Comune di Nociglia

Con ordinanza pubblicata nella giornata di ieri, lunedì 17 gennaio, la Seconda Sezione del Tar di Lecce (Presidente Antonella Mangia, estensore Nino Dello Preite) ha sospeso l’aggiudicazione dell’appalto indetto dal Comune di Nociglia, con l’ausilio della Cuc “Terre di Mezzo”, per i lavori di efficientamento energetico della sede municipale.

La gara era stata aggiudicata nello scorso mese di novembre al una ditta di Brindisi, che aveva ottenuto il miglior punteggio in graduatoria.

L’esito della gara è stato impugnato davanti al giudice amministrativo da una società di Aradeo, difesa dall’Avvocato Luigi Quinto, che ha contestato l’ammissione in gara della prima classificata per aver omesso di rendere le necessarie informazioni in ordine alla propria affidabilità morale e professionale. Ciò in quanto nel corso dello svolgimento della gara il socio e legale rappresentante dell’aggiudicataria era stato rinviato a giudizio per gravi ipotesi di reato, a cui aveva fatto seguito un provvedimento di interdizione dall’attività imprenditoriale per un anno.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, quindi, ha condiviso il motivo di ricorso sul rilievo che “sussiste per condivisa giurisprudenza l’obbligo dichiarativo delle sopravvenute vicende penali”.

Il Giudice Amministrativo ha conseguentemente sospeso il provvedimento di aggiudicazione, ordinando alla stazione appaltante di valutare “l’impatto delle circostanze emerse sulla integrità e/o affidabilità dell’impresa aggiudicataria”.

L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 28 aprile.

Per l’avvio dei lavori, interamente finanziati per mezzo milione di euro nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, occorrerà attendere l’esito dell’attività di riesame da parte dell’Amministrazione.