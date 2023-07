Campo Boncuri, la Cisl apre uno sportello di tutela, ascolto e informazione per i migranti

Fai Cisl Lecce, Cisl Lecce e Anolf Lecce aprono presso il Campo Migranti di Boncuri, a Nardò, uno Sportello di Tutela, Ascolto e Informazione. L’inaugurazione è prevista per lunedì 24 luglio 2023, alle ore 17.00 alla presenza di:

– Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce;

– Gianluigi Visconti, Segretario Generale Fai Cisl Lecce;

– Maria Grazia Sodero, Vicesindaco e Assessore al Welfare del Comune di Nardò;

– Sebastiano Leo, Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione Professionale della Regione Puglia.

Lo Sportello gestito dalla dottoressa Luisella Albano, sarà aperto tutti i lunedì dalle 17.00 alle 20.00 e fornirà consulenza ai lavoratori stagionali in materia di lavoro, salute e sicurezza.

Fai Cisl Lecce e Cisl Lecce sono componenti del ‘Tavolo Permanente di Coordinamento provinciale sul lavoro dei migranti stagionali in agricoltura’ attivo presso la Prefettura di Lecce. L’associazione Anolf, promossa dalla Cisl, è un’associazione di migranti di varie etnie a carattere volontario e democratico, che ha come scopo la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione Italiana.

“L’esperienza posta in essere a Boncuri rappresenta una riuscita e virtuosa occasione, nel panorama nazionale e regionale, di inclusione, sostegno e supporto per tanti lavoratori migranti – affermano in una nota Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce, Gianluigi Visconti, Segretario Generale Fai Cisl Lecce e Arlinda Hamzaj, Presidente di Anolf Lecce -. In questi anni abbiamo ritenuto preziosa la rete territoriale che è andata nel tempo consolidandosi ed il concorso di ciascun soggetto alla costruzione di una risposta di civiltà. Positiva per il 2023 la conferma dei servizi offerti da Spesal, Distretto Socio Sanitario, Centro per l’Impiego, Caritas, parti sociali e Terzo Settore, così come la contestuale opera di prevenzione e controllo posta in essere dai presidi istituzionali preposti. Con l’apertura dello Sportello intendiamo ancor di più ampliare e qualificare l’offerta dei servizi ai migranti che offrono un servizio fondamentale ad un comparto strategico per l’economia del Salento. La Cisl di Lecce, come sempre è avvenuto negli anni scorsi, continuerà a fornire il suo contributo operativo anche presso il presidio sindacale zonale di Nardò‘.