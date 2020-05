Spostamenti tra Regioni, via libera il 3 giugno… indice di contagio permettendo

Gli italiani dopo quasi 60 giorni di lockdown hanno riconquistato pezzi di “normalità”. Il Paese sembra essersi rimesso in moto, anche se a «distanza di sicurezza». L’unico veto della fase uno rimasto ancora in piedi è il divieto di spostamento tra regioni, salvo – come ormai noto – per motivi di salute, lavoro o necessità. O per tornare a casa, dalla famiglia. Niente viaggi in Italia, quindi, almeno fino al 3 giugno quando il Governo darà ufficialmente il via libera.

Il disco verde dovrebbe essere annunciato sabato, dopo che sul tavolo saranno arrivati i dati degli ultimi monitoraggi. Il dato da tenere sotto controllo in questa fase di convivenza con il Virus, un nemico invisibile che non è ancora stato sconfitto, è l’indice di contagio. Il tanto citato «RT» – l’indice di trasmissibilità nel tempo. Insieme ad altri 21 indicatori, l’indice di contagio può dare un quadro chiaro dell’andamento dell’epidemia. Una fotografia dell’emergenza utile per ‘orientare’ le scelte.

In un primo momento, come ‘suggerito’ dall’Istituto Superiore della Sanità e dal Ministero della Salute, era stato fissato un tetto molto basso dell’RT, da non sforare. Per aprire le Regioni doveva segnare un valore quasi vicino allo zero (meno dello 0,2/0,3). Ora la linea è molto più soft. Al momento, ma la valutazione del rischio viene effettuata su base settimanale – in tutte le regioni è sotto quota uno, tranne in Val D’Aosta, dove l’ultimo report dell’ISS ha segnato 1.06. Vuol dire che, in qualche modo, il virus ha ripreso vigore.

Se l’Rt dovesse risalire ovunque – cosa che non sta accadendo e sono trascorsi 21 giorni dalla fine del lockdown e 7 dalle riaperture del 18 maggio – allora l’Italia potrebbe ritrovarsi nuovamente in una situazione delicata. Per ora, la prossima tappa, cruciale per il turismo, è quella del 3 giugno, quando sarà consentita la libera circolazione.

Boccia frena

Il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, in una intervista alla Stampa, frena e punta il dito contro i giovani. Sotto accusa c’è la movida che tanto ha fatto discutere in questi ultimi giorni. Per decidere, insomma, è importante capire quali saranno gli effetti delle “riaperture” del 18 maggio: se avrà prodotto un aumento delle infezioni o se, al contrario, verrà confermato il trend in discesa di queste settimane.

«Se è comprensibile e umano, dopo due mesi, uscire di casa, non dobbiamo dimenticare che il Covid19 circola ancora». Tradotto: «chi alimenta una movida sta tradendo i sacrifici fatti da milioni di italiani». E aggiunge: «Finora abbiamo usato il metodo del buon padre di famiglia, un po’ di bastone e un po’ di carota. Ha funzionato».

Il rischio, quindi, è dover rimandare ancora l’inizio della “fase 3″.