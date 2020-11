Squinzano sposa il progetto di Lara Carrozzo “Rete d’Azione Femminile e Maschile”. Online la presentazione

Squinzano è il quinto comune ad accogliere Rete d’Azione Femminile e Maschile, un progetto che ha avuto grande successo di pubblico e di critica sin dalla prima presentazione.

Online il video del progetto che dice ‘no alla violenza’.

Il programma progettuale ideato e promosso da Lara Carrozzo si propone di creare una rete tra istituzioni e cittadini per ascoltare, sostenere, aiutare, le tante donne e gli uomini che si trovano a rimanere soli in situazioni di violenza di ogni genere, a partire dall’ambito familiare.

Non solo donne

Lara Carrozzo mette in luce una realtà: non solo le donne ma anche gli uomini subiscono violenze. Per questo la rete non sarà dedicata solo alle vittime femminili ma anche alle vittime maschili.

L’ideatrice e promotrice del progetto intende, dunque, creare delle comunità etiche e morali di collaborazione umana. Comunità reali che vadano incontro alle esigenze dettate da situazioni di abbandono sociale.

La proposta è quella di ritrovare il dialogo tra l’uomo e la donna, attraverso la riscoperta, non tanto della parità tra i sessi, ma piuttosto dell’armonia, della quale la Carrozzo ritiene più responsabile la donna, da sempre matrice di maternità e d’amore.

Gli strumenti per realizzare tale progetto sono quelli artistici: musica, teatro, cinema, che purificano la nostra anima, e quelli sociali: convegni a tema e ascolto a 360°.

Sul canale YouTube il video della presentazione del progetto, condiviso e patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Squinzano con gli interventi del sindaco Gianni Marra e dell’assessore alla Cultura, Eleanna Bello.

Hanno partecipato alla presentazione del progetto anche l’ideatrice Lara Carrozzo oltre a Don Salvatore Cipressa, Serena Assenzio e Imma Rizzo, madre di Noemi Durini e presidente dell’Associazione ‘Casa di Noemi’.

Nel video anche le opere pittoriche a tema di Oscar Verrico. Regia e montaggio a cura di Paolo Andriani.