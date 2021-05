Magliette personalizzate per fare pubblicità: vantaggi e benefici

Le t-shirt e magliette personalizzate con logo aziendale si possono rivelare delle alleate fondamentali nel contesto di strategie di marketing destinate a garantire risultati eccellenti. A confermarlo sono gli esperti di StampaSi, a cui abbiamo rivolto qualche domanda in merito.

Perché conviene puntare sulle magliette personalizzate?

Tante volte le strategie di pubblicità che le aziende hanno in mente risultano eccessivamente dispendiose e troppo impegnative a livello economico: costa molto, infatti, pubblicare delle inserzioni sui quotidiani o anche far trasmettere degli spot in tv o in radio. Anche i cartelloni pubblicitari sono abbastanza onerosi, soprattutto per le piccole e medie imprese che non sono nelle condizioni di poter stanziare a tale scopo un budget adeguato. Invece, con le t-shirt promozionali non ci sono problemi, visto che la loro distribuzione presuppone un investimento minimo, con risultati visibili e concreti sia sul breve che sul lungo periodo. si tratta, insomma, di un’opportunità che merita di essere sfruttata per quanto possibile.

Qual è il vostro ruolo in questo contesto?

StampaSi.it è nata nel 2007, e ora propone magliette personalizzate con logo aziendale insieme a molti altri esempi di gadget promozionale. Quando abbiamo dato il via a questa avventura, avevamo in mente di scandagliare il settore del commercio elettronico anche perché avevamo intuito le notevoli potenzialità di questo settore per l’epoca digitale. Ogni giorno che passa, ci rendiamo conto sempre di più di quali siano i vantaggi offerti, dal punto di vista del marketing, dai capi di abbigliamento e dai gadget personalizzati. Ecco, allora, che il nostro obiettivo consiste nel favorire la diffusione del marchio StampaSi nel settore dei prodotti personalizzati e delle campagne di comunicazione tramite l’oggetto.

Chi può aver bisogno di magliette personalizzate?

Abbiamo parlato delle aziende, ma queste rappresentano solo una parte dei potenziali fruitori delle t-shirt promozionali. Si potrebbero citare, per esempio, anche le associazioni e i gruppi sportivi: insomma, le varie realtà – e non sono certo poche – che cercano una soluzione per farsi conoscere e che vedono nelle magliette la via più semplice da percorrere per arrivare al traguardo desiderato. Ovviamente, affinché una promozione del genere abbia successo è necessario anche che i prodotti che vengono dati in omaggio siano di alta qualità. Non basta distribuire delle magliette, ma occorre distribuire delle magliette che le persone abbiano voglia di indossare: se sono brutte, se sono realizzate con un materiale sgradevole al tatto o se hanno altri difetti, non verranno usate e quindi la ricerca della visibilità sarà destinata a fallire. Insomma, mai trascurare l’estetica e il look.

A che cosa serve puntare sulle t-shirt promozionali?

Con il loro aiuto è possibile accrescere il livello di popolarità di un brand, specialmente in riferimento a una particolare nicchia di business. Le imprese potrebbero decidere di regalare le t-shirt ai propri dipendenti, personalizzandole con il logo aziendale o con uno slogan. Ma tra i potenziali destinatari ci sono anche i visitatori delle fiere di settore alle quali si partecipa. Per le magliette c’è sempre una richiesta molto elevata, e questo è un aspetto che non può essere sottovalutato. Si tratta di gadget che hanno successo e che sono apprezzati da tutti, grandi e piccini.

Quali sono i punti di forza delle magliette come gadget promozionali?

Le magliette a maniche corte sono dei veri e propri evergreen, e cioè indumenti che non passano mai di moda e che sono sempre sulla cresta dell’onda a dispetto del trascorrere degli anni. Esse, poi, durano nel tempo, e quindi contribuiscono a divulgare i brand anche a distanza di mesi o addirittura di anni. Chiunque ha delle magliette nel proprio guardaroba: ecco perché le t-shirt meritano di essere considerate una forma di pubblicità efficace e conveniente sul lungo periodo. Ci sono perfino magliette personalizzate che risultano più cool dopo anni e anni.

In sintesi, viva le magliette per farsi pubblicità.

Sì, perché una t-shirt che viene regalata adesso sarà un veicolo promozionale efficace anche fra due anni, se continuerà a essere indossata. E per fare in modo che ciò avvenga occorre che si tratti di una maglietta di qualità. Le t-shirt richiedono un investimento minimo e possono essere prodotte senza troppe difficoltà. Chiunque le indossi si fa veicolo pubblicitario e ambasciatore del marchio, anche se in maniera indiretta, qualunque sia il luogo in cui si trovi. Ecco perché per le persone diventa facile stabilire un contatto con il brand e instaurare un rapporto di familiarità. Se a questo si aggiunge la presenza su Facebook, su Instagram o su altri social network, la diffusione del messaggio sarà ancora più facile ed efficace.