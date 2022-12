“Una Stella per la Speranza”, Lilt nelle piazze del Salento per sostenere la lotta contro i tumori

Dal 4 all’8 dicembre nelle principali piazze del Salento si celebra la 31esima “Giornata della Speranza”, campagna di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Lecce per sostenere con la vendita delle “Stelle di Natale” i numerosi progetti di educazione alla Salute e i servizi gratuiti di Prevenzione ed Assistenza oncologica erogati nella nostra provincia. Il contributo per l’acquisto della piantina è di 10 euro.

LILT di Lecce è attiva da 30 anni sul territorio provinciale ed assicura molti utili servizi alla popolazione: Educazione sanitaria sulla prevenzione e lotta ai fattori di rischio ambientale, con incontri, conferenze, dibattiti, e diffusione di materiale divulgativo, soprattutto nelle scuole. Attivazione di punti informativi in ben 56 sedi di Comuni della provincia (altri ancora sono in fase di attivazione); Prevenzione clinica con visite e consulti specialistici nei nostri 32 ambulatori (Casarano, Lecce, Gallipoli, Maglie, Nardò, Veglie, Aradeo, Galatina, Collemeto, Copertino, Strudà, Martano, Alezio, Monteroni, Morciano di Leuca, Carmiano, Cavallino, Calimera, Leverano, Scorrano, Corigliano d’Otranto, Montesano Salentino, San Donato, Specchia, Melendugno, Uggiano la Chiesa, Ugento, Melissano, Cursi, Arnesano, Ruffano e Lizzanello, con oltre 10.000 prestazioni l’anno); Sostegno psicologico a pazienti e familiari; Assistenza Domiciliare Oncologica ai pazienti terminali, con tre équipe medico-infermieristiche (circa 400 sono le persone seguite annualmente); Attività di Ricerca Ambientale (Progetto GENEO, ecc.).

La “Giornata della Speranza” serve a sostenere anche il completamento del Centro Ilma a Gallipoli, istituto polivalente per la lotta al cancro, i cui lavori sono in fase di ultimazione nonostante gli aumenti vertiginosi delle materie prime i rallentamenti dovuti alla pandemia. All’interno del Centro Ilma, che appartiene ai tantissimi cittadini che lo hanno voluto e sostenuto, coesisteranno un Centro di Ricerca per la Prevenzione Primaria, un’Area per la Prevenzione Clinica, un’Area per la Riabilitazione, un Centro Studi e Biblioteca e una Sala Convegni per attività multimediali.

La prevendita delle “Stelle di Natale” LILT Lecce è già iniziata. Per informazioni si può contattare la sede provinciale LILT Lecce allo 0833512777 oppure rivolgersi alla delegazione LILT più vicina (www.legatumorilecce.org).