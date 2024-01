‘Sempre dalla parte dei più deboli’, chiesta per Sticchi Damiani l’onoreficenza di Cavaliere della Repubblica

‘Aiuta con proprie risorse economiche centinaia di famiglie bisognose salentine in grave stato di indigenza, spiccata è la sua attenzione verso le categorie di persone con disabilità e nei confronti di minori orfani o abbandonati‘.

Con questa motivazione l’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri ha inoltrato al Prefetto di Lecce Luca Rotondi e al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, l’istanza per l’avvio dell’ iter burocratico per la Nomina a Cavaliere della Repubblica dell’ Avv. Saverio Sticchi Damiani, Presidente dell’ Unione Sportiva Lecce.

Tommaso Prima, Presidente dell’ Associazione,

Raffaele Longo, Vicepresidente e Massimiliano Metrangolo, Tesoriere non è la prima volta che esprimono pubblicamente le loro lusinghiere valutazioni sul presidente del Lecce dal momento che spesso hanno dovuto rivolgersi a lui nei momenti in cui non si riusciva a soddisfare la richiesta sempre più pressante di aiuto che viene dal territorio. E Sticchi Damiani non si è mai tirato indietro, non si è mai nascosto nei plurimi impegni personali, professionali e sportivi, non si è mai trincerato dietro la vasta pletora di associazioni di volontariato che bussano alla porta. Con quella incredibile disponibilità e semplicità che tutti gli riconoscono ha dato sempre risposte per il bene di chi sta male e soffre.

“Da anni l’Avv. Sticchi Damiani, insieme a sua moglie, la Signora Marina, è impegnato nelle attività sociali del territorio con enorme partecipazione. Pertanto, secondo il nostro parere, merita il titolo di Cavaliere della Repubblica italiana per essere sempre stato dalla parte di chi non ha voce’ afferma a Leccenews24 Tommaso Prima, presidente del Pronto Soccorso dei Poveri.