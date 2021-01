“Storie di donne. Storia delle donne”, una giornata di studi all’Università del Salento

Organizzata e curata dalla professoressa Antonella Micolani, docente di Storia del cristianesimo antico e di Storia della Chiesa presso il Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo, la giornata prevede gli interventi scientifici di studiose e studiosi dell’Università del Salento (oltre a Micolani, Furio Biagini, Luciana Petracca, Milena Sabato, Marisa Forcina, Daria De Donno, Sabina Tuzzo, Demetrio Ria, Hervé Cavallera) e dell’Università di Foggia (Antonella Cagnolati, Caterina Celeste Berardi), e della Presidente dell’Associazione Astrea per i diritti delle donne e dei minori Valentina Presicce; in apertura sono in programma i saluti del Rettore Fabio Pollice, del Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo Mariano Longo e di Oronzo Limone, già Rettore di UniSalento.

«Fino agli anni Settanta in campo storico, antropologico, filosofico, ma anche in campo biblico e teologico, la riflessione sulla donna è sempre stata dominata e quindi “deformata” da un certo androcentrismo», spiega la professoressa Micolani, «Si sarebbe cioè preteso di comprendere l’umanità e la sua vicenda in termini esclusivamente maschili, passando sotto silenzio la vita e il contributo delle donne. Le imponenti trasformazioni economiche, sociali, politiche legate alla modernità e maturate nei secoli XVIII e XIX, hanno progressivamente incentivato le donne nel secolo XX a diventare esse stesse “soggetti”. Si è passati così dagli studi sulle “donne nella storia” agli studi di “storia delle donne”, cercando di comprendere tutta la peculiare vicenda dell’altra metà del genere, inserendo l’indagine sulle donne all’interno della storia globale, delle varie culture e delle loro varie fasi».