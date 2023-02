Miracolo sulla famigerata strada… delle buche. Arrivano i rattoppi su via Salesiani

Dopo lungo tempo trascorso ad evitare insidiose buche nell’asfalto, da qualche giorno in via dei Salesiani, a Lecce, si può passare senza troppi rischi. Si tratta ovviamente di interventi provvisori, ma è già qualcosa. O no?

Il pericolo c’è e viene da terra. Dove fino a qualche giorno fa si doveva fare lo slalom tra non meno di una decina di buche, oggi arrivano pezze d’asfalto a coprire trappole insidiosissime anche per pedoni e ciclisti.

Via dei Salesiani è certamente meno traballante per chi la percorre in auto, ma non più dignitosa, perché come tante, troppe, vie cittadine sembra un tratturo di campagna che vive di rotture e cuciture continue.

Di certo ricoprire le buche, anche se in ritardo, si rivela comunque utile, pur trattandosi di un intervento dal sapore assolutamente provvisorio.

Sono all’ordine del giorno le segnalazioni di situazioni critiche relativamente ad arredo e decoro urbano e chiaramente non tutte possono essere prese in considerazione, anzi potremmo dire quasi nessuna, altrimenti non avremmo spazio per altre notizie.

I cittadini sono invitati comunque a segnalare e se c’è qualche nota positiva da evidenziare è giusto parlare anche di quella. Una comunità è civile anche per questo.