Parte “Svuota l’Archivio”, la campagna straordinaria di raccolta della carta del Comune di Lecce

Il Comune di Lecce, ha avviato la campagna straordinaria di raccolta della carta “Svuota l’Archivio”, che si svolgerà dal 15 ottobre al 15 novembre, grazie alla quale le utenze interessate potranno prenotare gratuitamente il ritiro della carta (materiale cellulosico) di cui vorranno disfarsi, prenotando il ritiro attraverso una mail all’indirizzo [email protected]

«Si tratta di un’opportunità per uffici pubblici e privati e scuole che hanno la necessità di liberarsi da archivi cartacei corposi e fare spazio nei propri locali – dichiara l’assessore all’Ambiente Angela Valli – questo servizio, inoltre, consentirà di migliorare ulteriormente le performance del nostro Comune relative alla raccolta della carta. Lecce è già virtuosa dal punto di vista della raccolta dei cartoni e presenta buone performance anche sulla raccolta domestica della carta. Possiamo fare sempre meglio, grazie alla collaborazione di tutti. La raccolta differenziata resta sempre una grande impresa collettiva, insieme a Monteco con iniziative come ‘Svuota larchivio’ la arricchiamo di ulteriori servizi e occasioni di conferimento, andando incontro alle esigenze egli utenti in maniera sempre più puntuale».

Alla lettura della mail, gli addetti comunicheranno le modalità di conferimento e indicheranno il giorno e l’orario del ritiro, che verrà effettuato in orario pomeridiano nei giorni di giovedì e venerdì. Uffici e scuole dovranno predisporre la carta da conferire in scatole di carta dal peso non superiore a quindici chili l’una per un massimo di venti scatole. Eventuali ulteriori richieste di ritiro potranno essere concordate.