‘Mantenetevi attivi e siate utili agli altri’, Nonna Concettina compie 101 anni e Taviano la festeggia

Si alza presto, praticamente all’alba e poi si mette ai fornelli perché cucinare è la sua passione. Sì, perché il pranzo Nonna Concettina, al traguardo delle 101 candeline e con tanta voglia di vivere, ancora se lo prepara da sola. La sua specialità? La pasta fatta in casa e anche i dolci come ha dimostrato a tutti nel giorno del suo compleanno quando la torta se l’è preparata con le sue mani.

Lei che è venuta al mondo nel secolo scorso, esattamente nell’anno in cui si concludeva la Prima Guerra Mondiale, dopo essersi messa alle spalle le tante vicende belle e brutte, liete e tragiche, che un secolo di vita possono regalare ad una persona, non ha certo perso lo smalto dei giorni migliori e guarda con curiosità alle tante cose che la vita le vuole ancora regalare.

Domenica scorsa, insieme ai figli Lina, Franco e Maria Cristina, ai tanti nipoti e pronipoti e a tanti amici che hanno voluto festeggiare più che il suo centunesimo anniversario soprattutto il suo spirito, il sindaco Giuseppe Tanisi, accompagnato dall’assessore Francesco Lezzi, ha augurato alla nonna più longeva di Taviano “di poter continuare ad essere ancora patrimonio di saggezza e di esperienza non solo per i suoi cari ma per l’intera comunità tavianese”.

Sempre prodiga di consigli, non si è certo lasciata sfuggire la giornata particolare per rivolgersi a chi era con lei, dispensando qualche goccia della sua saggezza: ‘Mantenetevi attivi con la testa e con le mani, non lasciatevi andare all’ozio e al dolce far niente e cercate di essere sempre utili a voi stessi e soprattutto agli altri’, questi i suggerimenti di Nonna Concettina, il cui spirito ancora giovanile non smette di mettere il buon umore a chi la circonda.