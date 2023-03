La depilazione che sta conquistando il mondo: tutto quello che devi sapere

La depilazione brasiliana, anche conosciuta più comunemente con il nome di ceretta brasiliana, è una delle tecniche che sta conquistando il mondo, soprattutto per quanto riguarda la zona bikini. Questo tipo di trattamento, infatti, garantisce una depilazione quasi priva di dolore e che non lascia sulla pelle alcuna traccia di irritazioni.

Vediamo, dunque, tutto quello che bisogna sapere su questo tipo di ceretta, le sue principali caratteristiche e i vantaggi che porta a chi la utilizza, così da capire anche come si può effettuare una ceretta brasiliana direttamente in casa o presso un centro specializzato.

Le principali caratteristiche della ceretta brasiliana

Questa tecnica di depilazione nasce negli Stati Uniti d’America negli anni Ottanta ed è stata ideata dalle sorelle Padhila, di chiare origini brasiliane, che gestivano un proprio centro estetico a New York. Successivamente, si è diffusa in tutto il resto del mondo con grande successo.

La depilazione brasiliana è principalmente utilizzata per la depilazione dell’inguine e per l’intera zona bikini. Essendo, però, un metodo molto delicato, è indicata per tutte le zone del corpo particolarmente sensibili.

Molte clienti dei centri estetici la richiedono soprattutto durante i mesi più caldi o durante l’estate quando ci si prepara a partire per le vacanze al mare. Questo tipo di ceretta, infatti, permette di indossare anche costumi sgambati senza alcuna preoccupazione.

Una delle differenze tra la ceretta brasiliana e le altre tipologie è che questa non brucia e si può utilizzare a temperature meno elevate. In più, non occorre usare strisce per la sua rimozione. Dopo che la cera si raffredda, si può tranquillamente eliminare come se fosse una pellicola, così da togliere anche i peli più corti.

Questi sono i motivi principali che hanno fatto diventare la ceretta brasiliana il prodotto più amato da chi ha pelli molto delicate o sensibili, o presenta peli incarniti e follicoliti. Questo tipo di cerca, infatti, riesce a catturare i peli senza creare un effetto colla e irritante sulla pelle. In tale modo, è possibile evitare traumi e arrossamenti sulla cute.

I benefici dell’utilizzo della ceretta brasiliana

La ceretta brasiliana è diventata uno dei metodi di epilazione più famosi al mondo grazie soprattutto alla sua facilità e praticità di utilizzo. Infatti, si tratta di un sistema semplice, rapido e capace di garantire una rimozione perfetta dei peli, lasciando la pelle liscia e fresca.

Questo tipo di prodotto è di origine naturale ed è composto esclusivamente da resine vegetali, miele e altre tipologie di sostanze non artificiali. Questo è uno dei vantaggi che questo tipo di ceretta consente di ottenere. Ma ce ne sono altri, ovvero:

è utilizzabile a temperature molto meno elevate, così da non irritare e arrossare la pelle;

non necessita di strisce depilatorie per essere rimossa, ma diventa una sorta di cerotto facile da strappare;

cattura i peli senza attaccarsi alla pelle, così da garantire un’azione più delicata rispetto alle classiche cere;

elimina tutti i peli, anche i più corti e resistenti;

è perfetta per le zone delicate del corpo;

dona un effetto levigato alla pelle che dura per più di un mese;

si stende facilmente e si rimuove con rapidità;

è igienica e monouso;

consente di dilatare i pori della pelle;

non provoca danni ai capillari;

è posizionabile anche nei punti più difficili da depilare.

Quali sono i rischi della ceretta brasiliana

Come già accennato in precedenza, la ceretta brasiliana è particolarmente delicata e indicata a chi ha una pelle sensibile o presenta delle specifiche problematiche. Ovviamente, come avviene per ogni tipo di trattamento estetico, anche questo necessita di piccole attenzioni che permettono di evitare di imbattersi in controindicazioni. Dopo un’epilazione tramite questa metodologia, soprattutto nella zona bikini, si possono generare delle leggere irritazioni e sensazione di fastidio. Solitamente, queste conseguenze svaniscono in pochi giorni.

Il rischio più elevato è dovuto all’eliminazione completa dei peli che coprono le parti intime. Questi, infatti, servono da barriera contro l’attacco e la proliferazione di batteri e funghi. Per questo motivo, è fondamentale curare maggiormente l’igiene intima dopo aver effettuato un trattamento di ceretta brasiliana.

In più, nel giorno successivo alla depilazione, bisogna evitare di esporsi ai raggi diretti del sole o a trattamenti abbronzanti tramite lampade UV, così come immergersi in piscina la cui acqua contiene grossi quantitativi di cloro che possono arrecare rossore e irritazioni alla pelle.

Si sconsiglia di indossare pantaloni troppo stretti e di praticare attività fisica che comporta una sudorazione elevata.

Gli strumenti necessari per effettuare una depilazione brasiliana fai da te

Per poter realizzare una depilazione brasiliana fai da te direttamente a casa, occorre munirsi di un kit specifico che consente di ottenere i risultati sperati. L’importante è affidarsi a fornitori professionali e affidabili che offrono diversi prodotti di qualità e strumenti specifici per la ceretta brasiliana che vengono utilizzati anche da centri estetici professionali per i servizi offerti alla clientela.

Oltre alla cera brasiliana già pronta, occorre acquistare un fornello che serve a scaldarla. A questo strumento va associato il relativo pentolino, che consentirà di usare la cera quando avrà raggiunto la temperatura desiderata. Altro accessorio indispensabile sono le spatole che permettono di stendere il prodotto con estrema precisione sulla aree del corpo da depilare.

Infine, occorre munirsi anche di un buon olio emolliente da applicare sulle parti depilate con la tecnica della ceretta brasiliana. Questo tipo di prodotto permette di evitare l’insorgenza di rossore o la formazione di irritazioni sulla pelle. E’ un’ottima soluzione anche per l’eliminazione dei residui di cera sulla pelle.

In definitiva, per poter realizzare una ceretta brasiliana di qualità anche in casa occorre possedere un kit completo di tutti gli strumenti necessari e di alta qualità, così da poter risparmiare sui costi di depilazione rispetto a un trattamento presso un centro estetico specializzato, con il vantaggio di non doversi spostare.

Come si effettua la ceretta brasiliana

La ceretta brasiliana è un metodo di depilazione professionale che molte persone richiedono ai centri estetici. Si tratta, però, di una tecnica che può essere imparata e applicata anche da soli comodamente in casa.

Infatti, questo tipo di epilazione è molto rapida e semplice, ed è adatta anche a chi non ha tanta esperienza in questo campo. Attenzione a non affidarsi a tutorial o guide troppo banali o non realizzate da professionisti del settore. Sebbene la ceretta brasiliana sia una tecnica intuitiva e semplice, alcuni passaggi devono essere effettuati in modo preciso e corretto, imparando da spiegazioni attendibili e professionali.

Online sono presenti diversi corsi gratuiti o video tutorial accessibili a tutti che permettono di imparare la tecnica della depilazione brasiliana in pochi passaggi, così da poterla effettuare da soli senza necessariamente rivolgersi a un centro estetico.