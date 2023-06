L’estate sull’altalena delle temperature. Ogni giorno si cambia

Ieri la giornata più calda, oggi molto meno. È un anno singolare sul fronte delle temperature nel Salento, fra piogge improvvise e strani fenomeni. Vediamo quali

Le previsioni non ce la fanno a prevedere, il mese di maggio lo ha ampiamente dimostrato, e giugno non scherza. Dopo una prima parte tiepida, l’estate, forse per la prima volta, è cominciata proprio il 21 giugno, e il 23 è stata una giornata a dir poco terrificante sul fronte delle temperature con 38/39 gradi dalle 10.00 alle 18.00.

Oggi invece sembra già passato un secolo, cambia il vento e cambia la temperatura che scende repentinamente di 6-7 gradi almeno.

Le piogge improvvise e prolungate hanno compromesso molte coltivazioni, e accresciuto l’erba che in alcune zone di città e campagna non avevamo mai visto così alta.

E poi l’invasione degli insetti con i ristoratori che per garantire un po’ di refrigerio ai clienti hanno dovuto attrezzare gli spazi all’aperto con spirali antizanzare, citronelle e lampade anti-insetti. Strane presenze come moscerini, a migliaia, e formiche volanti. In più le libellule che volano in assetto da guerra ad altezza d’uomo.

In alcuni casi i turisti hanno preferito gli spazi interni, sfidando la mancanza d’aria.

A queste realtà si aggiungono quelle meno visibili nelle profondità dei mari, con specie ittiche provenienti da chissà dove, e l’invasione delle meduse, denunciata da molti bagnanti e villeggianti nel tratto costiero Porto Cesareo-Punta Prosciutto.

Insomma un’estate diversa… e non sappiamo ancora quanto.