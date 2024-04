Profumi floreali: tendenze primavera 2024

Quando si parla di primavera è impossibile non pensare all’inebriante profumo dei fiori che sbocciano e fioriscono proprio durante questo specifico periodo dell’anno. I profumi in tendenza per questa stagione non possono che rispettare questa linea olfattiva.

All’inizio del primo caldo stagionale, la voglia di rinnovare e modificare il proprio armadio olfattivo è nel desiderio di ogni appassionato di profumeria. Indossare una fragranza che, oltre a rispettare la tua personalità, rispetta anche il periodo stagionale è una scelta impeccabile. Scegliere fragranze che ricordi il rifiorire dei fiori è un’azione tanto naturale da sembrare quasi involontaria.

Impresa decisamente complessa per gli amanti della profumeria quella di selezionare i migliori profumi da indossare in primavera, ma ancora più difficile è quella di scegliere solamente un’unica fragranza. Vediamo nel dettaglio quale caratteristica e quale ingrediente non può mancare in un profumo che sia perfettamente in linea con le tendenze primavera 2024.

Fragranze corpose ed eleganti per profumi intramontabili

Per questa primavera, il reparto olfattivo di tendenza è caratterizzato da profumi floreali, corposi ed eleganti. I profumi che meglio caratterizzano la stagione più colorata dell’anno sono quelli dalle note floreali e muschiate. Il gelsomino, con la sua delicatezza, è un ingrediente che dona piacevolezza. Il profumo di rosa è invece quella nota di sensualità che rende un profumo primaverile audace. Al gelsomino e alla rosa si aggiungono i fiori bianchi, dall’aroma più delicato. Frutti come pesca, ciliegia, albicocca o fragole non possono mancare nella lista degli ingredienti di una fragranza primaverile perfetta.

Ingredienti come legni e muschio sono perfetti per le stagioni più calde, aggiungono carattere distintivo alla fragranza. Infine, la freschezza primaverile può essere rappresentata da fragranze erbacee e aromatiche, con ingredienti come: basilico, timo, menta e rosmarino.

3 profumi in linea con le tendenze primavera 2024

Destreggiarsi nell’immenso mondo delle fragranze non è un’impresa facile, ma una che richiede la giusta attenzione e il giusto tempo di ricerca. Vediamo insieme 3 profumi che catturano perfettamente l’essenza di questa stagione e dai quali puoi prendere spunto per trovare quello perfetto per te:

Delina La Rosée Eau de Parfum di Marly profumi francesi è un profumo dalla fragranza floreale fruttata, che celebra l’armonia della natura. È un profumo che cattura l’essenza di un giardino in fiore, usufruendo di una combinazione di ingredienti di qualità e un design estetico elegante. Rosa turca, Peonia e Fiori trasparenti compongono il cuore della fragranza, offrendo un’esperienza sensoriale avvolgente e raffinata. Le note di testa di Pere, Litchi e Bergamotto aggiungono dolcezza vivace, che culmina nelle note di fondo di Muschio e legni delicati, creando un’armonia irresistibile, perfetta da essere indossata in primavera. À FLEUR DE PÊCHE Eau de Parfum di L’Artisan Parfumeur, come anticipa il nome, è un profumo che cattura l’essenza della pesca. Caratterizzato da ingredienti fruttati e floreali come il Bergamotto, Pepe rosa, Pesca, Gelsomino e con note di fondo legnose, composte da Fava Tonka, Ambra e Patchouli. È una fragranza ideale da indossare in primavera. Con la sua combinazione di note fruttate, floreali e legnose, riesce ad esprimere tutte le sfaccettature del frutto. Almafolia Eau de Parfum di Giardini di Toscana è un profumo dall’impatto intenso e appagante. È caratterizzato da una nota olfattiva floreale ambrata. Le sue note di testa formate da Tuberosa, Arancio dolce e Pesca si aggiungono alle note di cuore di Gelsomina, Rosa bianca, Cocco, legno di Rosa e Ylang Ylang e culminano in note di fondo di Ambra, Muschio bianco, Benzoino e Bacche di Vaniglia.

Lasciati guidare dalle note che evocano freschezza, gioia e ottimismo e scegli la fragranza perfetta per accompagnarti nelle tue avventure primaverili/estive 2024.