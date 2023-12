Ticket per le prestazioni sanitarie della Asl di Lecce, novità in arrivo. Si potrà con il PagoPa

Il ticket per le prestazioni sanitarie erogate dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce potrà essere pagato in edicole, bar, ricevitorie, tabaccherie ed esercizi convenzionati, nelle filiali che aderiscono e agli sportelli Atm abilitati delle banche, negli uffici postali o tramite l’home banking.

“Lo sportello per pagare il ticket sanitario per esami medici e visite specialistiche arriva nei luoghi di vita quotidiana e, per chi ha a disposizione l’home banking, direttamente in casa. L’attivazione dei servizi PagoPa semplifica la vita ai cittadini ed evita loro code e attese agli sportelli Cup. È un’opportunità, sicura e agevole ma ancora poco conosciuta, che vogliamo diffondere e rilanciare”, ha commentato il Direttore amministrativo Yanko Tedeschi.

Il sistema informatico Cup della Asl è stato integrato con i servizi di PagoPa: al momento della prenotazione (eccetto che per le prestazioni delle strutture convenzionate), il sistema, insieme al promemoria della prenotazione, genera per i pazienti non esenti il bollettino per il pagamento, munito di QrCode e di un codice Iuv.

Il paziente, con il bollettino incluso nel modulo di prenotazione, può effettuare il pagamento in un qualsiasi esercente convenzionato o tramite internet banking, utilizzando il codice Iuv riportato.