Partito il contro alla rovescia per “Traguardi Festival” 2023, tutte le iniziative in programma

È stata presentata questa mattina nella sala conferenze della Provincia di Lecce, a Palazzo Adorno, la seconda edizione del “Traguardi Festival”, organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ruffano e dall’Associazione Culturale Pari, grazie alla collaborazione del Corso di Laurea in Management dello Sport dell’Università del Salento, l’Istituto Comprensivo Statale di Ruffano, L’Istituto Tecnico Economico “A. De Viti De Marco” di Casarano e l’Agenzia Formativa Percorsi, oltre a una ricca e qualificata rete di soggetti partner e al patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce.

Il “Traguardi Festival” si propone di promuovere la cultura dei diritti e le pari opportunità attraverso la letteratura e le storie legate al mondo dello sport.

“Quest’anno porteremo la cultura anche nei luoghi di lavoro ed oltre le barriere: con l’iniziativa Io Leggo sarà infatti possibile donare una copia dei libri presentati nel festival alla biblioteca del carcere Borgo San Nicola di Lecce. Inoltre, apriamo il dialogo ad altre comunità, per crescere insieme: saremo a Racale per l’apertura, a scuola a Casarano e siamo a Lecce per l’importante patrocinio della Provincia e della Commissione Pari Opportunità Provinciale”, ha affermato il primo cittadino di Ruffano Antonio Cavallo.

Ricco e variegato il programma di eventi, che vedranno come protagonisti intellettuali, scrittori, giornalisti, studenti e sportivi, portando le storie dello sport e la bellezza delle pagine ad esso dedicate all’interno di contesti diversi, dalle aule scolastiche ai teatri, fino ai luoghi di lavoro, sperimentando linguaggi e modalità di interazione innovative e premiando chi ogni giorno si batte per un mondo più giusto e contro le discriminazioni.

Sono previste, inoltre, attività di sensibilizzazione e laboratori di pensiero nelle scuole sui temi trattati, valorizzando i libri che animano il cartellone e portando avanti iniziative di cittadinanza attiva e solidarietà.

Il programma

Si inizierà il 27 ottobre, alle ore 19, con la presentazione del libro di Carlo Scovino dal titolo “Sport e Omofobia”, pubblicato da Rogas nel 2022 e patrocinato da Amnesty International Italia.

Grazie alla disponibilità e al sostegno della Cooperativa Indisciplinati, l’evento sarà ospitato all’interno della Biblioteca Comunale di Racale. Interverranno: Anna Toma, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce; Angela Bruno, Assessora alle Pari Opportunità della Provincia di Lecce e vera anima del Festival; Marco Aiena, responsabile Amnesty International – Gruppo di Lecce; Rosaria Riccardo, Presidente Agedo Lecce e Rosario Scorrano, di Saracenatletica, gruppo sportivo che regalerà ai presenti un flash-mob sul tema del contrasto all’omofobia nello sport.

La serata prevede degli intermezzi musicali a cura Luciano Eleazaro Fuso dell’Associazione Seraphicus.

Il 3 novembre, invece, presso l’auditorium dell’ITE “De Viti De Marco” di Casarano, sarà la volta del libro di Tommaso Giagni “Afferrare un’ombra”, pubblicato nel 2023 e dedicato alla figura di Jim Thorpe, campione statunitense, oro olimpico a Stoccolma 1912 nelle discipline dell’atletica leggera, pentathlon e decathlon e vessato a causa delle sue origini native.

Dialogheranno con l’autore la professoressa Maria Teresa Gatto, Anna Ronga, di Granelli di Sabbia, e Lorenzo Zito, Presidente Pari.

Giovanna Accogli, maestra di danza con esperienze formative e artistiche negli Stati Uniti, si esibirà in una performance ispirata alla storia narrata da Tommaso Giagni.

Il 7 novembre, presso la sala “Renata Fonte” di Ruffano, sarà la volta Caterina Caparello, docente e autrice del libro “Testarde, storia di atlete italiane dimenticate”. A dialogare con lei sulla storia delle donne pioniere dello sport italiano e sulle prospettive dello sport femminile oggi sarà la professoressa Barbara Marra dell’Istituto Comprensivo Statale di Ruffano.

Il 10 novembre il campione di calcio per amputati Roberto Sodero racconterà la sua esperienza di sportivo e avvierà una discussione sullo sport inclusivo con i giovani atleti delle squadre di calcio attive sul territorio: il tutto si svolgerà in un oleificio di Ruffano, tra macchine per la molitura e il profumo del lavoro, del sacrificio, della voglia di rinascere dopo la tempesta della xylella.

Il 16 novembre sarà la volta di Riccardo Cucchi, storica voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto”, giornalista RAI e persona nota per il suo impegno per uno sport libero dal pregiudizio contro ogni forma di discriminazione. Alla serata, che si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Ruffano, parteciperanno il sindaco di Ruffano Antonio Cavallo, l’avvocata Paola Ria, Attilio Pisanò, Presidente del Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport. Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale Donato Metallo. Sono previste letture in musica a cura di Giovanni Bisanti e Alessandro Ferrari.

Il Festival si chiuderà, simbolicamente e per espressa volontà dell’assessora Angela Bruno e della Presidente Anna Toma, il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con la presentazione del libro “Sorridendo sempre”, che narra la storia di Nina Corradini, atleta che ha denunciato gli abusi e le umiliazioni nel mondo della ginnastica ritmica. Presente l’autrice Valeria Abate

Saranno esposte opere a tema dell’artista locale Silvana Pappadà. Chiuderà la serata l’esibizione di danza, ispirata al libro “Sorridendo Sempre”, da parte del gruppo della scuola di Danza Jackson School.