Trasporti per gli studenti, ancora caos. Raccolta firme a Porto Cesareo, tavolo istituzionale a Tricase

Il sistema dei trasporti per gli studenti del Salento non accenna a migliorare, anzi. Dal nord al sud della provincia di Lecce crescono le lamentale. Pullman strapieni, ragazzi che spesso non riescono a salire sui mezzi e sono costretti a rimanere a casa (dovendo poi giustificare l’assenza a scuola), tratte favorite rispetto ad altre (con tutto quello che significa anche in termini di rientro a casa). Leccenews24 ha portato sul tavolo della discussione pubblica i racconti di molte famiglie esasperate.

Una situazione non più sostenibile che vede dunque dalla stessa parte della barricata genitori, dirigenti scolastici e soprattutto alunni. Già, perchè ad essere veramente penalizzati sono proprio i ragazzi e il loro sacrosanto diritto allo studio. Non tutti gli alunni sono uguali per il nostro sistema di trasporti: alcuni studenti e alcune studentesse che hanno scelto sedi scolastiche meno servite per assecondare le loro inclinazioni spesso sono costretti a rinunciare, tornare sui propri passi e optare per indirizzi che mai avrebbero frequentato per la sola possibilità che hanno di avere mezzi di collegamento leggermente più performanti.

Raccolta firme dei genitori a Porto Cesareo

E’ giusto tutto ciò? E siccome la risposta è unanime, ed è ovviamente ‘NO’, nel Salento la protesta inizia a montare. A Porto Cesareo i genitori hanno raccolto tantissime firme e sono pronti alla battaglia.

Tavolo Istituzionale al ‘Don Tonino Bello’ di Tricase

Nel Sud Salento, la dirigente dell’Iiss Don Tonino Bello di Tricase, AnnaLena Manca, ha scelto l’ultimo tentativo di mediazione possibile ed ha convocato tutte le istituzioni per lunedì 17 ottobre, alle ore 11.00, presso il proprio istituto di Via Apulia, al fine di avere un momento di interlocuzione serio. Al tavolo di concertazione sono stati invitati il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, il direttore generale di Palazzo dei Celestini, Gianni Refolo, il Presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terra di Leuca’, Biagio Raona, il Presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terre di Mezzo’, Bruno Corrado, il Presidente dell’Unione dei Comuni ‘Talassa – Mare di Leuca’, il Presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terra di Leuca – Bis’, il Presidente dell’Unione dei Comuni ‘Andrano-Spongano-Diso’, il Presidente dell’Unione dei Comuni ‘Entroterra Idruntino’, il Presidente dell’Unione dei Comuni ‘Costa Orientale’, il Presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terre d’Oriente’, tutti i sindaci dei comuni del Basso Salento e i referenti delle aziende di trasporto Fse, Stp, Seat, Borman, Chiriatti.

”E’ necessario confrontarsi e condividere le problematiche connesse ai gravi disagi del trasporto pubblico – afferma la Dirigente AnnaLena Manca -. I nostri ragazzi sono costretti ad affrontare ogni giorno autentiche ‘odisssee‘ per raggiungere la sede scolastica e per ritornare in famiglia al termine delle lezioni. E’ tempo di affrontare insieme queste criticità per non penalizzare gli studenti e le stufdentesse di quersto territorio!’