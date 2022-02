Tre film sul pallone da recuperare

Se provate per un momento a fermare qualcuno per strada e gli chiedete che cosa va di più in Italia è molto probabile che questa persona vi risponderà il calcio. Del resto si tratta pur sempre dello sport nazionale per eccellenza con squadre formidabili, campioni indiscussi ed una Serie A che viene seguita molto anche dai tifosi stranieri.

Questo lo sanno perfettamente sia i giornali come la rosata Gazzetta dello Sport che le diverse trasmissioni sportive a riguardo, come Quelli che il calcio, oppure dei portali, come www.recensioniscommesse.com, dove si tenta la fortuna scommettendo sulla vittoria della propria squadra del cuore.

In ogni caso, qualunque sia il vostro orientamento sportivo, sarete certamente concordi sul fatto che il calcio si basa molto anche sulla spettacolarità delle azioni compiute in campo, e fuori, e cosa c’è di più spettacolare se non il cinema? Diamo dunque un breve sguardo a tre film sul calcio da gustarsi in attesa della prossima partita!

L’allenatore nel pallone (1984)

Ci sarebbe anche il seguito, L’allenatore nel pallone 2 del 2008 sempre diretto da Sergio Martino, ma è meglio rimanere sull’originale. Qui il mitico Lino Banfi interpreta l’allenatore di calcio scartato un po’ da tutte le squadre della Serie B, tale Oronzo Canà, al quale viene offerta la chance di allenare una squadra davvero sgangherata come la Longobarda. Purtroppo gli imprevisti, le gaffe e gli imbroglioni sono sempre dietro l’angolo e per il nostro Canà saranno “chezzi ameri”.

Best (2000)

Se c’è una cosa che va molto di moda negli ultimi anni sono i biopic, ovvero i film biografici di grandi personalità come musica (Queen, Elton John), storia (Alexander), ovviamente sport e così via. Qui John Lynch, lo avete già visto in Sliding Doors e Holy Water, interpreta uno dei più grandi calciatori inglese di tutti i tempi scomparso per cirrosi epatica nel 2005. Famoso, oltre che per il suo stile di gioco, per il taglio di capelli alla Beatles e per la massima “ho speso molti soldi per alcool, donne e belle macchine. Il resto l’ho buttato”.

Fuga per la vittoria (1981)

Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale ed ispirato ad un tragico fatto reale, il film narra di un’impresa letteralmente impossibile. Un gruppo di prigionieri di guerra alleati cercherà di guadagnarsi la libertà in una partita a calcio contro le guardie del loro stesso campo di prigionia. Un film cult davvero intenso che, assieme ad attori come Sylvester Stallone e Michael Caine, ha visto anche la partecipazione di grandi calciatori del passato come Pelé, John Wark, Osvaldo Ardiles e tanti altri ancora.

E questi erano soltanto tre film che, comunque, potranno allietare la vostra attesa pre partita. Se poi siete particolarmente in vena di approfondire questo tema, allora, possiamo sempre darvi dei “consigli per gli acquisti”.