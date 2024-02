Truffe agli anziani”, a Galatina un incontro con la Polizia di Stato

Si è svolta nella giornata di ieri, presso il Centro Polivalente Ritroviamoci di Galatina, un incontro dal titolo “Truffe agli anziani: come evitare di cadere nella trappola e prevenire i reati a danno degli anziani”, organizzato dall’ambito territoriale sociale che vedeva come relatori il Dirigente e il Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di di Galatina.

I relatori hanno spiegato il modus operandi dei truffatori che mettono in atto i raggiri più diffusi in particolar modo ai danni di persone anziane, stante il crescente numero di fenomeni delinquenziali, spiegando alla platea come difendersi.

Ai partecipanti sono state fornite indicazioni anche sull’uso di smartphone e sugli acquisti online, per evitare di cadere nella trappola di delinquenti senza scrupoli.

I partecipanti sono stati messi a conoscenza anche di altre tipologie di raggiri come le cosiddette “truffe amorose” e “phishing/smishing”, invitandoli a non fornire alcun dato inerente i loro conti correnti on line specificando che nessun istituto di credito richiede codici telefonicamente.

Tantissime domande sono state poste per fugare qualsiasi dubbio. Le persone che hanno preso parte all’iniziativa sono stati invitati a segnalare qualsiasi situazione a rischio; sono state inoltre fornite spiegazioni sull’app della Polizia di Stato Youpol e a margine dell’incontro molti partecipanti hanno chiesto di essere aiutati a scaricare l’app.