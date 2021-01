Progetto ‘Tutti insieme x Galatina’: cashback e formazione per rilanciare l’economia della citta’

TUTTI INSIEME X GALATINA: è questo il progetto lanciato da Cashback World Italia e dall’ente di formazione Kairos Italia. Un progetto che tiene conto del valore degli acquisti della comunità cittadina e punta ad incentivare le aziende del territorio ad investire nella formazione specialistica, costruendo al contempo iniziative a sostegno della propria città.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di costruire un modello virtuoso che abbia ricadute sulla città stessa. TUTTI INSIEME X GALATINA non punta unicamente a creare una rete, seppur necessaria, di esercizi commerciali, attività ristorative ed operatori economici che condividano una politica comune di sviluppo per la promozione del territorio, ma rappresenta una concreta opportunità per valorizzare e salvaguardare le potenzialità commerciali e culturali della Città di Galatina offrendo anche un segno tangibile di attenzione alla comunità locale.

L’idea intuitiva utilizzerà lo strumento economico del cashback in una chiave assolutamente innovativa: si integrerà, di fatto, Cashback World Italia con il portale piattaforma sociale di Galatina e con Kairos Italia, ente di formazione che eroga interessanti percorsi di formazione per gli imprenditori cittadini.

I vantaggi per gli imprenditori galatinesi saranno molteplici. Dalla formazione specialistica, erogata con forti agevolazioni, utilizzando anche misure pubbliche nazionali e regionali (come ad esempio il bando Pass Imprese della regione Puglia), rivolta a gruppi specifici di operatori economici: Strutture Ricettive, Ristorazione, Commercio, Professionisti, alla creazione di un ‘sistema Galatina’, una rete di operatori economici del territorio che si potrà presentare con tutte le sue eccellenze ad un circuito internazionale di 52 paesi per la vendita dei propri prodotti e servizi.

Cashback My World

Il plus di questa iniziativa è nel ritorno economico per tutti i consumatori in percentuale sugli acquisti fatti nelle attività convenzionate nel circuito Cashback My World. Tale ritorno è composto da denaro che sarà accreditato sul conto corrente del consumatore, senza condizioni né limiti (ed anche in aggiunta al cashback di Stato).

La Card di fidelizzazione con il logo TUTTI INSIEME X GALATINA sarà valida sia nelle attività cittadine che in quelle salentine oltre che nel resto d’Italia e in qualsiasi Paese estero con esercizi convenzionati.

Tutti insieme per generare un circolo virtuoso

TUTTI INSIEME X GALATINA è il primo caso in Italia di un progetto di fidelizzazione commerciale locale messo a punto con la collaborazione di tutte le componenti sociali: professionisti cittadini, mondo politico, rappresentanze istituzionali e con l’ausilio dei due partner progettuali: l’ente formativo Kairos Italia e l’azienda My World Italia.

Progetti di pubblica utilità, di solidarietà e incubatori di imprese si realizzeranno così esclusivamente attraverso un bonus generato dagli acquisti effettuati negli esercizi convenzionati.

L’avvio del progetto è previsto al termine delle riunioni di presentazione programmate. Gli imprenditori interessati all’iniziativa potranno richiedere informazioni per entrare semplicemente a far parte della rete o entrare nel gruppo promotore.

Kairos Italia

Il complesso periodo storico che stiamo vivendo può essere anche visto come un’opportunità per formarsi, in vista di una ripresa della normalità così tanto auspicata, soprattutto perché vi si potrà accedere con importanti misure di sostegno. Tra i vari corsi fruibili dal mese di marzo, in modalità FAD sincrona o asincrona, anche i corsi di:

Local Marketing: Accogliere ed Emozionare il Cliente;

Scienza e Cultura del Cibo: Promuovere il Territorio e le sue Eccellenze;

Turismo enogastronomico: analisi, pianificazione e management;

Agevolazioni per le imprese – Manifatturiero, Commercio e Servizi;

Agevolazioni per le imprese turistiche.

Per informazioni, inviare una email a: info@tuttinsiemexgalatina.it