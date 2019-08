Ultimo weekend d’estate, a settembre l’autunno busserà alla porta

Meglio mettersi l’anima in pace e prepararsi psicologicamente a salutare l’estate. Quest’anno, non si può negare, almeno dal punto di vista delle temperature, la bella stagione è stata particolarmente ‘generosa’ regalando un clima “perfetto” ai turisti che non si sono dovuti preoccupare di mettere in valigia anche indumenti più ‘pesanti’.

Anche l’ultimo fine settimana di agosto sarà all’insegna del sole e del caldo, il che significa solo una cosa: tutti in spiaggia o al mare, anche nel Salento ancora affollato da molti ‘stranieri’ che hanno scelto di trascorrere le vacanze, in una delle tante località balneari dell’Adriatico e dello Ionio, proprio in questo periodo del mese.

Merito dell’ultimo anticiclone che, per non essere da meno dai suoi roventi predecessori, ha fatto balzare l’asticella della colonnina di mercurio sempre più in alto facendo registrare temperature superiori alla media del periodo e picchi di 35/37gradi in molte città del Sud, compresa la bella Lecce.

Il caldo africano, però, questa volta pare abbia davvero le ore contate. Secondo le previsioni dei meteorologi, da lunedì 2 settembre bisognerà fare i conti con piogge e temporali. E se non bastasse anche con i venti di Bora e Maestrale. Sarà prima al Nord ad essere colpito dal malpempo, poi man mano anche il resto dell’Italia, quando il vortice di bassa pressione si spostarà verso la Grecia, facendo peggiorare il tempo anche sulle regioni meridionali e su quelle adriatiche.

Insomma, l’autunno meteorologico, che per convenzione inizierà ufficialmente il 1° settembre, potrebbe catapultarci direttamente in un’altra stagione.

Salvo cambiamenti in itinere, non solo bisognerà cercare l’ombrello, ma anche rispolverare giubbini e giacche dall’armadio. Il clima più fresco (gli esperti parlano di drastico calo delle temperature con valori inferiori alla media del periodo), infatti, spazzerà via il caldo e il ricordo di un’estate ormai agli sgoccioli.