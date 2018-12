Un anno dopo la bellezza non va fuori moda: Castello Carlo V aperto anche ad inizio 2019

Bilancio più che positivo per il Castello di Lecce, quello realizzato da Re Carlo V, che ad un anno dalla sua nuova apertura fa registrare ancora il boom di presenze e di richieste. E’ stato il suo anno, il 2018, l’anno della fortezza posta nel cuore di Lecce, ri-aperta esattamente un anno fa con la Porta Falsa che affaccia su Piazza Libertini.

Il servizio di visite guidate tecnologiche grazie al supporto di tablet e iPad, ha incontrato di favori di leccesi e non, tanto che le richieste di accesso – soprattutto da parte di turisti – continuano a fioccare. I dati confortanti, allora, hanno spinto la Soprintendenza e l’associazione Swapmuseum, a passare alla seconda fase, al fine di mettere a punto lo studio per il modello di gestione del Castello.

Via libera, allora un’altra serie di aperture e questionari col supporto, in questo periodo, delle due associazioni Swapmuseum e The Monuments People. Negli ultimi giorni di dicembre e durante la prima settimana di gennaio, tutte le porte del Carlo V torneranno ad aprirsi completamente. I sotterranei, le segrete carceri, le stanze, le stalle. Tutto torna nuovamente a svelarsi.

Nel dettaglio, le visite al Castello saranno disponibili nei giorni del 30 e 31 dicembre, e per il 2-3-4-5 e 6 gennaio 2019. L’orario? Al mattino 10-13 e nel pomeriggio 16-19, con tour in partenza ogni ora.

Le aperture proseguiranno fino alle festività Pasquali 2019 con orari e iniziativa che saranno debitamente comunicate.

Il numero da chiamare per maggiori informazioni è: 335 -7009614.