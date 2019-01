Non sarà “Un’Avventura”! Sorpresa a Lecce, aspettavano la Befana ma arriva Laura Chiatti

Era tutto pronto a casa del dottore Maurizio Ciardo e di Miria Gravili per la serata che avrebbe chiuso in grande stile le festività natalizie, quando si è sentito bussare alla porta. Forse il solito ospite ritardatario?

No, in casa Ciardo era arrivata lei, semplice e raggiante: la bellissima attrice Laura Chiatti, grande amica dei padroni di casa. Inutile dire che lo stupore tra i presenti è stato tanto ma, superato il primo momento di incredulità, la festa è iniziata sotto i migliori auspici sulle note di un invitante e suggestivo sax.

L’evento

11esima edizione per l’evento “Aspettando la Befana”. Da oltre 10 anni, in casa del dottore Maurizio Ciardo, arriva la Befana con regali e sorprese per amici e famigliari. Non si può dire una semplice festa, ma un vero Galà durante il quale talenti emergenti si esibiscono per gli ospiti.

Anche ieri, da buon mecenate, il dottore Ciardo ha proposto, accanto ad artisti noti, nomi nuovi, organizzando una scaletta di tutto riguardo. Tra gli applausi degli ospiti si sono esibiti Lara Carrozzo (cantante e attrice teatrale), Leonardo e Laura Ciccarese (ballerini di pizzica), Ludovica Zullino (chitarrista cantautrice), Simone Ciccarese (Tenore), Michel Bruno (cantante), Anastasia Vergari (danzatrice del ventre). Musicisti: Antonio Carluccio (chitarra e voce), Mimmo Radogna (sax) e lo stesso padrone di casa, Maurizio Ciardo, al pianoforte.

Presenti anche le rappresentanze di Cisal Sacs (settore arte cultura spettacolo) con il Segretario Nazionale, l’attore/regista Pascal Pezzuto; l’autrice del romanzo ” Viaggio in ombra”, Anna Laura Giannelli e Mariano Dimonte, autore de “Il romanzo rubato”. Tra gli ospiti, anche la modella Chiara Giuppa, premiata dallo stesso padrone di casa e dal produttore Gian Gabriele Foschini. La Giuppa avrà un ruolo di attrice in una delle prossime produzioni cinematografiche della GiKa nel 2019.

Laura Chiatti

Una donna semplice, il volto pulito della ragazza della porta accanto, Laura Chiatti ha smesso i panni da attrice e, come si conviene tra vecchi amici, ha scambiato battute, risate, selfie e auguri con tutti.

Il finale della serata è stato in crescendo con Laura Chiatti che ha incantato con la sua voce, intonando “A mano a mano” di Rino Gaetano.

Del resto, lo ricorderanno in molti, l’esordio nel mondo dello spettacolo di Laura Chiatti, avvenne proprio come cantante, affermandosi poi anche come modella e attrice.

Un’attrice splendida che vedremo presto sul grande schermo in una nuova produzione cinematografica, ambientata per la gran parte in Puglia e nel Salento.

Un’Avventura

Esce, infatti, in tutta Italia, giovedì 14 febbraio, il nuovo film Marco Danieli, Un’Avventura. Una commedia romantica con il ritmo di un musical, girata e ambientata in gran parte in Puglia. Protagonisti: Laura Chiatti e Michele Riondino. Nel cast anche Valeria Bilello e Alex Sparrow.

Nel film i grandi successi musicali di Battisti e Mogol: si ascolteranno, tra le altre, le canzoni: Acqua azzurra. Acqua chiara; Non è Francesca; Dieci ragazze; Balla Linda e – naturalmente – Un’Avventura.

Il lungometraggio è prodotto dalla Società Fabula Pictures, in coproduzione con Lucky Red e Rai Cinema, e con il sostegno di Apulia Film Commission. Soggetto e sceneggiatura di Isabella Aguilar. Musiche arrangiate da Pivio e Aldo De Scalzi; coreografie di Luca Tommassini. Consulenza artistica di Mogol.