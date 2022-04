“Un calcio contro il bullismo”, a Lecce i bambini si sfidano a torneo per lanciare un messaggio

Non c’è niente di meglio di un evento sportivo, all’insegna del fair-play, per dare un messaggio di sensibilizzazione molto forte. Va in scena questa mattina “Un calcio al Bullismo”, organizzato dall’associazione Anna e Valter per sensibilizzare contro bullismo e cyberbullismo. L’evento, il cui inizio è fissato alle 8.30, si tiene presso il centro sportivo Fair Play di via Melica a Lecce.

Si tratta di un torneo di calcio rivolto ai più piccoli, i Primi Calci, a cui partecipano alcune scuole di calcio del Salento, come San Guido d’Amble’, Lima&daSilva ,Castromediano, Calimera e Sporting Club Lecce. Ospiti dell’evento anche i membri di “Mabasta”, associazione nata nel 2016 in una scuola superiore di Lecce per sensibilizzare su temi connessi al bullismo. Saranno proprio loro a premiare i bambini presenti all’evento. Il progetto inoltre sostiene Bimbambulanza.

Invece di ricevere una medaglia, i bambini premiati avranno un Pasqualotto che aiuterà l’associazione “Cuore e mani aperte” a ricavare denaro per una terza Bimbulanza. Durante l’evento, infatti, avverrà una donazione.