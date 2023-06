Un museo a forma di scuola, al ‘Nino della Notte’ di Poggiardo in mostra un percorso espositivo d’eccezione

Come conservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale che ci circonda? Al Liceo Artistico ‘Nino Della Notte‘ hanno pensato che bisognasse partire dalle opere conservate nella propria sede storica di Poggiardo, un autentico scrigno in cui si trovano autentiche perle di artigianato e di arte. Così la dirigente scolastica, AnnaLena Manca e il Direttore del Polo Biblio-Museale di Lecce, Luigi De Luca, nell’ambito dei percorsi di PCTO, la vecchia Alternanza Scuola Lavoro, hanno dato vita ad un progetto dal titolo ‘Un museo a forma di scuola‘ che, attraverso la formazione teorico-pratica degli studenti, ha consentito l’ideazione e la pianificazione di un percorso espositivo volto a valorizzare la ricca collezione di opere d’arte e di artigianato artistico del glorioso ‘Nino Della Notte’, nato nel 1908 come “Scuola d’Arte di Poggiardo’. Il tutto con la benedizione del primo cittadino di Poggiardo, Antonio Ciriolo.

Martedì 6 giugno 2023, alle ore 10.30, presso il Liceo Artistico dedicato al grande artista salentino, saranno presentati i risultati del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento finalizzato al riallestimento degli spazi dell’Istituto destinati ad accogliere la collezione di opere della scuola. Si tratta di un autentico patrimonio che la scuola intende valorizzare e rendere fruibile per raccontare alla comunità un importante pezzo della sua storia. Più di 100 le opere selezionate, catalogate e corredate dei testi critici utili ad accompagnarle nel nuovo percorso espositivo, che certamente incuriosirà i futuri visitatori e, perché no i tanti turisti che sono di casa in quella zona.

Un pool di tecnici formato, tra gli altri, da Michele Afferri e Donata Bologna del Polo Biblio-museale di Lecce, che hanno lavorato per settimane gomito a gomito con studenti e docenti del Liceo coordinati dalla professoressa Giusi Giaracuni, ha consentito agli allievi di allenare il proprio sguardo e la propria sensibilità ai temi e alle pratiche della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. A stretto contatto con storici dell’arte, curatori, designers e grafici, gli studenti hanno vissuto un’esperienza formativa unica che ha permesso loro di acquisire importanti competenze in ambito museale.

“Non si tratta di un punto d’arrivo – ha dichiarato Anna Lena Manca, dirigente scolastica dell’Istituto ‘Don Tonino Bello’ – Liceo Artistico ‘Nino Della Notte’ di Tricase-Alessano-Poggiardo – ma di una tappa di un percorso che dovrà condurci all’allestimento degli spazi espositivi che davvero possano consentirci di vedere sotto una nuova luce il prezioso patrimonio dell’Istituto dedicato ad uno dei maestri della storia dell’arte di Terra d’Otranto nel Novecento nato nel 1910 e scomparso nel 1978. Puntiamo ad un museo vivo, creativo e dinamico come le generazioni di studenti che ha accolto; un moderno spazio culturale fondato sul dialogo e l’accessibilità, dove le aule didattiche, i laboratori, gli spazi scolastici si integrano e convivono con il centro visite per l’accoglienza dei visitatori e con gli spazi dedicati alla Collezione Permanente, aprendosi anche a mostre temporanee, incontri ed esperienze’.