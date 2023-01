L’uovo dalla ‘magica’ colorazione, il curioso primato a Martano

Un avvenimento del tutto straordinario accade a Martano nello storico allevamento di galline ovaiole, attività che da 50 anni è portata avanti, con impegno e devozione, dal signor Luigi Tommasi e dalla sua famiglia.

Nei giorni scorsi, infatti, durante il quotidiano lavoro di raccolta e confezionamento il signor Tommasi, titolare della ditta Pizzovo, con sede sulla strada provinciale per Calimera, insieme alla moglie e ai figli Alessandro e Daniela, hanno rinvenuto un uovo perfettamente formato, ma dalla colorazione unica ed eccezionale. L’uovo presenta, infatti, un doppio colore demarcato in maniera netta che ne dimostra sicuramente l’eccezionalità.

Un’azienda agricola a conduzione familiare rispecchia un quadretto domestico tipico del nostro territorio e dove genuinità e amore per il proprio lavoro hanno creato, di certo casualmente, un avvenimento più unico che raro, che possiamo rinvenire in maniera simile solo in Inghilterra. Così il nostro Salento acquisisce immediatamente un primato curioso e di tutto rispetto.

La colorazione di quest’uovo, che sembra il risultato della fantasia di un pittore, anticipa le feste pasquali alle porte e vogliamo così credere che questo fenomeno, singolare e insolito, possa essere di buon auspicio per tutti.