Il ruolo di internet nella vita quotidiana

Internet ha cambiato in maniera seria il modo in cui ci si confronta e anche come si affronta la vita di ogni giorno. Infatti, grazie alla rete, quotidianamente, molte attività sono praticamente rese più facili però, c’è anche da dire che ci sono dei pro e dei contro nell’utilizzo costante di internet.

La rete infatti stabilisce un’interconnessione di tipo globale tra vari settori ma allo stesso modo, tende un po’ ad allontanare quelli che sono i rapporti umani creando una generazione che è sempre più connessa e meno interconnessa.

Generalmente, questo strumento viene utilizzato per ogni attività: basti pensare al fatto che analizzando le ultime statistiche, grazie anche l’utilizzo dei social network, sembrerebbe che la cultura sia stata influenzato in maniera radicale dell’utilizzo del web.

Tutte le attività possibili grazie al web

Oggi giorno ci sono decine di attività che sono possibili grazie solo all’utilizzo di internet. Basti pensare ai social che danno la possibilità di connettersi con persone che si trovano in luoghi distanti del mondo.

Infatti, in tal caso la rete rappresenta un vero e proprio ponte che permette di mettersi in contatto con chiunque da qualsiasi parte si trovi nel pianeta. Ma anche altre attività sono possibili con la rete. Ad esempio, gli acquisti oltreoceano possono essere fatti direttamente a casa propria con l’utilizzo di una connessione.

Stesso discorso anche per i consigli online, per la diffusione di contenuti in maniera virale e attraverso semplicemente, la connessione internet. In realtà però, anche la percezione del tempo libero e il proprio quotidiano sono cambiate in maniera seria grazie all’utilizzo di internet.

Cosa fanno gli italiani su internet e come lo utilizzano

Tra le principali attività che gli italiani svolgono quotidianamente sulla rete, vi è quella di leggere o di distribuire ricette. Infatti, i consigli in cucina rappresentano un vero e proprio must su internet e su piattaforme come Youtube. Ma anche la percezione del tempo libero cambia in maniera radicale con la connessione. Basti pensare, che molti ad esempio, giocano, dai giochi di ruolo fino ai casinò online, sempre legali ed in modo responsabile.

Un’altra grande novità portata da internet sta nel modo in cui si vedono, ad esempio, film o serie tv. Oggi giorno grazie alla TV in streaming è possibile avere sempre a disposizione contenuti di cui si ha bisogno senza dover per forza aspettare l’appuntamento in televisione, che in passato era d’obbligo.

Un’altra cosa che è cambiata grazie alla rete, è anche l’informazione di tipo medico. Quotidianamente sono moltissimi gli italiani che si rivolgono al dottor Google: in pratica, cercano una diagnosi ed una cura direttamente in rete.

Il vantaggio dell’utilizzo costante di internet

Come già accennato, utilizzare internet ha tantissimi vantaggi perché permette di compiere facilmente delle attività per esempio, anche di tipo burocratico, bancario o semplicemente con un click, se non addirittura attraverso le applicazioni per i dispositivi mobili.

Gli acquisti, le attività delle pubbliche amministrazioni e tutto ciò di cui si ha bisogno può essere fatto facilmente anche attraverso uno smartphone di ultima generazione. Una delle attività infatti maggiormente diffuse tra gli italiani e non sulla rete, è quella dell’home banking. Questo sistema garantisce un risparmio dei costi ed inoltre, anche una gestione delle proprie finanze che sia trasparente ed intuitiva.

La vendita internet ha cambiato in maniera essenziale anche i rapporti commerciali. Oggi giorno infatti, per vendere i propri prodotti, basta avere a disposizione semplicemente una vetrina on-line che permetterà di mettersi in contatto con tutto il mondo, facilmente. Però, esistono anche degli svantaggi nell’utilizzo di questo sistema.

I principali svantaggi nell’utilizzo costante e quotidiano di internet

Gli svantaggi dell’utilizzo della rete sono soprattutto di tipo personale. Basti pensare che in passato – quando internet non esisteva o non era così a portata di mano – c’era maggiore possibilità di potersi rapportare all’altro. Invece oggi giorno, complice anche l’utilizzo costante dei social network, la rete ha influenzato in maniera seria i rapporti interpersonali.

Secondo studi di settore sembrerebbe che sono sempre di più gli adolescenti che sono chiusi in un proprio mondo e nell’utilizzo dei social, senza rapportarsi più con il resto del mondo o con i propri coetanei. Questo ovviamente può essere uno svantaggio che nel corso del tempo sta cambiando i rapporti interpersonali a favore di una digitalizzazione sempre più diffusa!