Vacanza in Salento per otto bambini bielorussi, festa di benvenuto al Parco di Belloluogo

Sarà una festa di benvenuto con i fiocchi quella che l’associazione Puer sta organizzando al Parco di Belloluogo domenica mattina, 16 giugno 2019, dalle 11.00 alle 13.00 per salutare gli 8 bambini bielorussi che passeranno l’estate in Salento ospiti di 8 famiglie. Potranno godersi il mare e la natura del nostro territorio, ma anche il benessere che il nostro clima e la nostra alimentazione riescono a regalare a chi lo vive. Un’esperienza a tutto tondo da riportare nella loro terra.

Ma come ogni festa che si rispetti non basteranno soltanto l’animazione e i giochi di gruppo. Perché una festa possa dirsi ‘riuscita’ serve la compagnia, la bella compagnia. Perciò le attiviste dell’Associazione chiedono ai bambini e ai ragazzi salentini di partecipare all’incontro per dare davvero un caldo benvenuto a questi amici che vengono dall’est.

In 150 sono arrivati il 4 giugno scorso dalla Bielorussia su un volo charter diretto in Puglia e resteranno fino al 29 agosto. Di questo gruppo, come detto, 8 bambini hanno avuto come destinazione il Salento. Uno scambio sociale e culturale organizzato da Puer che ha realizzato in questi anni un vero e proprio ponte con quella nazione che tutti ricordiamo per la grande paura che fece prendere al mondo intero quando esplose la centrale nucleare di Chernobyl.

Era il 26 aprile del 1986: una nuvola di materiale radioattivo fuoriuscì dal reattore e ricadde su vaste aree intorno alla centrale, contaminandole pesantemente e rendendo necessaria l’evacuazione di circa 350mila persone e il reinsediamento in altre zone.

Ora la paura della radioattività è passata, ma il desiderio di regalare a quei bambini e ai quei ragazzi la possibilità di conoscere le bellezze della Puglia e del Salento è rimasto intatto.

La voglia e il desiderio è quello di far sentire questi ragazzi come amici tra gli amici e per farlo si spera tanto che la proverbiale accoglienza salentina si materializzi al Parco di Belloluogo, alle porte di Lecce. Igor e i suoi 7 amici ci sperano e aspettano i loro coetanei (dai 7 ai 15 anni). Sarebbe veramente bello se le aspettative di festa e divertimento dell’associazione si concretizzassero. In fondo cosa c’è di più bello che fare festa con nuovi amici?