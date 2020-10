Restauro del Parco di Torcito, sbloccati quasi 5 milioni di euro per la valorizzazione

“Sbloccati quasi 5 milioni di euro, per l’esattezza 4 milioni e 800mila, destinati alla valorizzazione del Parco di Torcito a Cannole. Finalmente, dopo un anno e mezzo di sospensione, siamo riusciti a chiudere positivamente la Conferenza dei servizi, ottenendo tutti i pareri e i nulla osta favorevoli, compreso quello della Soprintendenza”, Con queste parole di soddisfazione il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, commenta il risultato raggiunto con la Conferenza dei servizi decisoria, che era rimasta sospesa da febbraio 2019 per le difficoltà incontrate nell’acquisizione di tutti i pareri previsti da parte degli Enti e delle Amministrazioni interessate (Comune di Cannole; Unione Comuni Entroterra Idruntino; Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi, Lecce, Taranto; Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio; Regione Puglia – Sezione Urbanistica; Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali; Autorità di Bacino Distrettuale dell’appennino Meridionale Bacino della Puglia; Regione Puglia – Servizio Turismo e cultura; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce; Azienda Asl Lecce). A presiederla il dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce Dario Corsini.

“Con questa Conferenza, riattivata dopo una revisione progettuale che ha tenuto conto delle osservazioni, in particolare pervenute dal Comune di Cannole e dalla Soprintendenza, il procedimento è formalmente concluso, abbiamo acquisito tutti i pareri necessari, se pur con qualche prescrizione non rilevante, agli ‘Interventi di valorizzazione’ del Parco di Torcito in Cannole”, dichiara il consigliere provinciale delegato al Patrimonio Ippazio Morciano.

“I fondi, regionali provenienti da misure europee, serviranno per l’intervento di rifunzionalizzazione, di valorizzazione e di fruibilità del Parco, e ci permetteranno di mettere in rete il bene, con le sue bellezze, le masserie, le cave, la parte archeologica. Tutto sarà messo a sistema anche con aree destinate a servizi specifici, grazie al restauro dei beni immobili presenti”, conclude il presidente Minerva.

Soddisfatto per il risultato raggiunto anche il sindaco di Cannole Leandro Rubichi, che dichiara: “C’è sempre stata una grande sinergia con la Provincia di Lecce e con gli altri enti interessati, affinché il progetto su Torcito andasse in porto, nell’interesse non solo della comunità di Cannole, ma di tutto il territorio provinciale. L’auspicio è che, in tempi brevi, si concluda iter per l’avvio dei lavori e che questa sia finalmente la volta buona affinché l’intero parco ritorni a vivere e dia speranza e occupazione a tanti giovani salentini”.