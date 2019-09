“Vendemmia e capucanale con i bambini ciechi”, l’evento di sensibilizzazione a Copertino

Un’esperienza educativa che ha come obiettivo una maggiore sensibilità, a partire dai più piccoli. ‘Vendemmia e capucanale con i bambini ciechi’ è l’evento all’insegna della sensibilizzazione, durante il quale bambini vedenti e non vedenti potranno godere del rapporto diretto con la vigna, mettersi in gioco tutti insieme e condividere una giornata speciale. L’appuntamento è previsto per sabato 14 settembre, dalle ore 9:30 in poi, nella Cantina storica di via Martiri del risorgimento a Copertino.

Giunto alla sua quarta edizione, il progetto è voluto dall’Union Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecce, insieme alla cantina Cupertinum di Copertino e dal Lions Club Copertino-Salento. “Anche in questa quarta edizione, i ragazzi potranno godere del rapporto diretto con la vigna, scoprire con le mani i grappoli e gli acini dell’uva e sentirne profumo. Un’attivazione della sensibilità attraverso la vendemmia”, racconta il presidente e agronomo Francesco Trono, che guiderà i bambini e gli accompagnatori nella vendemmia del vigneto impiantato nel parco della Cantina.

Un grandissimo esempio di integrazione già tra i più piccoli che diventa un importante insegnamento. I bambini, infatti, tutti insieme ripercorreranno la tradizionale vendemmia. “Vendemmia che continuerà poi con la parte più divertente – aggiunge Salvatore Peluso, presidente provinciale dell’Unione dei Ciechi di Lecce – la pigiatura a piedi nudi nei tini e l’assaggio del succo d’uva”.

A chiudere l’evento ci sarà il classico ‘capucanale’, un tradizionale momento conviviale, la merenda di fine lavoro con pucce e tanta allegria. Presenti all’evento anche Luigi Iurlo, presidente regionale dell’UIC, Sandrina Schito, sindaco di Copertino, Cosimo Durante, presidente Gal Terra d’Arneo, Pierfranco Tantillo, delegato della zona 18 del Lions International, e Loredana Marulli, presidente del Lions Club Copertino-Salento.

Appuntamento per Sabato 14 settembre, ore 9:30. Non mancate!