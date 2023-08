Login di Specchia, vertenza risolta per 111 lavoratori. Esultano Femca Cisl e Uiltec Uil

111 posti di lavoro messi in salvo e 111 famiglie che potranno tirare un sospiro di sollievo sono tanta roba in un periodo come questo e in un territorio come questo. L’esultanza dei sindacati per la vertenza risolta, perciò, non solo è giustificata ma anche dovuta. Nella giornata di ieri, infatti, si è svolto a Lecce l’incontro tra Femca Cisl, Uiltec Uil e l’Amministrazione Giudiziaria della Login srl di Specchia, alla presenza del rappresentante della Sybar srl, la nuova società che ha richiesto l’affitto della Login stessa.

Grazie all’incontro si è raggiunto l’obiettivo della tutela dei posti di lavoro e del pagamento delle retribuzioni arretrate di 111 lavoratori della Login srl di Specchia, azienda soggetta ad amministrazione giudiziaria dal marzo scorso da parte del Tribunale di Roma, lavoratori che rischiavano di perdere il posto.

“L’incessante impegno di Femca Cisl e di Uiltec Uil di Lecce per la trattativa sindacale dei lavoralori e la positiva soluzione della vertenza – scrivono Sergio Calò e Fabiana Signore, segretari generali provinciali di Femca Cisl e Uiltec Uil – è stato possibile non solo con la disponibilità del Tribunale ma, sopratutto, per la collaborazione alla soluzione della complicata situazione da parte di Antonio Filograna che, attraverso una propria azienda del Gruppo, ha proposto l’affitto dell’azienda e il versamento di un deposito cauzionale utile a erogare gli stipendi arretrati: l’accordo sottoscrttto prevede l’erogazione degli stipendi entro alcuni giorni (prima di giorno 15)”.

Antonio Sergio Filigrana, infatti, tramite la Sybar, ha reso possibile che i lavoratori transitassero da una società all’altra mantenendo intatta la possibilità di non disperdere professionalità difficili da recuperare sul territorio.

La Femca Cisl e la Uiltec Uil di Lecce sperano anche nell’ attivazione positiva dell’iter per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.