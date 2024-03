Via i pini dalle strade di Lecce. Comincia l’operazione sicurezza

Comincia l’operazione sicurezza, via i pini dalle strade di Lecce. Nel quartiere San Lazzaro, dopo i gravi incidenti dei mesi scorsi, è partita l’attività di espianto degli alberi di pino. Rimarranno solo i lecci.

Ogni tanto succede che un albero di pino venga giù, e ogni tanto i danni sono seri e non si sa mai se la prossima volta i pericoli possano essere ancora più grandi.

Oggi su una macchina, domani su un muro di cinta, gli alberi di pino in città spesso sono protagonisti della cronaca, a tal punto da essere considerati un rischio per la pubblica incolumità.

Non è un fatto raro che a causa delle sue radici superficiali i pini, spinti magari dal vento forte, vengano giù all’improvviso e allora per prevenire ulteriori danni meglio rimuoverli, così come sta avvenendo in questi giorni nel rione San Lazzaro a Lecce, la zona più elegante della città.

L’idea di abbellire i viali delle nostre città con questi alberi imponenti ed eleganti nasce negli anni ’60, ma ben presto si rivela un’idea sbagliata perché a differenza dei lecci che si mantengono in linea perfettamente verticale i pini si curvano fino a crollare nelle situazioni di avversità meteorologica.

Di certo l’ombra è importante, ecco perché ci auguriamo che all’espianto di questi alberi possa far seguito in tempi ragionevoli la piantumazione di essenze arboree più in linea con i criteri di modernità e sicurezza delle città di oggi.