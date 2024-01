Parte con il botto il SuperEnalotto nel Salento, centrato a Nardò un 5 da oltre 110mila euro

Si è nascosto ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto nel Concorso n. 3 di lunedì 8 gennaio, con il Jackpot che è arrivato a 42,8 milioni di euro in palio per l’estrazione di questa sera, martedì 9 gennaio.

Ciononostante la dea bendata è partita con il botto nel Salento.

È festa grande per un fortunato che ha centrato un 5 da 110.255,40 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Nardò presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Edicola Riccardi sito in Via Nardò SNC.

La combinazione vincente è stata 20, 28, 42, 48, 51, 62 , J 72, SS 47.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 8 gennaio ha assegnato ben 426.758 vincite.

L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.