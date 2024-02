Lotto generoso con il Salento, vinti a Copertino 65mila euro

Il gioco del Lotto, la più antica lotteria italiana si conferma un gioco di successo e particolarmente affezionato al territorio pugliese.

In particolare la fortuna ha nuovamente baciato il Salento, dove, nella giornata di venerdì 23 febbraio a Copertino sono stati vinti 65mila euro.

Il fortunato giocatore si è aggiudicato la somma con una puntata di soli 3,50 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 11,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 192,1 milioni di euro da inizio 2024.