Il Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, Pasquale Vitiello in visita al sindaco di Lecce

Nella giornata di oggi, il Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, Capitano di Vascello Pasquale Vitiello, accompagnato dal Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, Tenente di Vascello Francesco Walter Di Marco, ha fatto visita al Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

È stata l’occasione, oltre che per i reciproci auguri di buon lavoro, visto il recente insediamento di entrambi i Comandanti di Gallipoli ed Otranto, anche per cominciare a mettere le basi per una proficua collaborazione, data l’importanza che le marine costituiscono per la Città di Lecce e per l’intero territorio salentino.

Durante l’incontro si è parlato delle diverse tematiche riguardanti la costa e l’uso del demanio marittimo, nonché delle altre attività svolte in mare, con una particolare attenzione rivolta alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana specialmente durante il periodo estivo.

L’alto ufficiale ha evidenziato la necessità di porre in atto, in sinergia con il Comune, tutte le procedure per la prevenzione di comportamenti illeciti a tutela e a salvaguardia dell’ambiente.

Il primo cittadino ha assicurato piena e massima disponibilità alla collaborazione richiesta dalla Capitaneria di Porto e ha ringraziato per l’impegno da sempre profuso dalla Guardia Costiera nell’ attività di controllo della costa, mostrando una particolare sensibilità e attenzione alle tematiche paesaggistiche e di tutela del litorale leccese.

Al termine della visita, consueto scambio di doni, durante il quale il Comandante ha omaggiato Salvemini del crest della Capitaneria di porto rappresentante lo stemma araldico del comando e il Sindaco ha ricambiato con il gagliardetto della Città di Lecce.