Il Comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri in visita ai reparti della Provincia di Lecce

Si è conclusa nella giornata di oggi, con la visita ad alcuni reparti dell’Arma della provincia di Lecce, il programma in terra salentina del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata, Giovanni Nistri.

Nel corso della mattinata, l’alto ufficiale si è recato in visita prima presso il Comando della Compagnia di Casarano e poi presso la Stazione di Corigliano d’Otranto, dove, insieme al Comandante della Legione “Puglia”, Generale di Brigata Alfonso Manzo e al Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello Paolo Dembech, ha incontrato gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i carabinieri in servizio presso i reparti, una delegazione della rappresentanza militare e i rappresentanti dell’Associazione Carabinieri in congedo, ai quali ha espresso apprezzamento per tutte le attività quotidianamente svolte a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini del Salento.

Il generale Nistri ha poi partecipato, presso la Chiesa Madre di San Nicola Vescovo di Corigliano d’Otranto, alla celebrazione della Santa Messa in memoria del giovane appuntato Andrea Vizzi, deceduto a soli 33 anni, in seguito a un tragico incidente avvenuto in servizio a Milano proprio il 12 febbraio 2018.

Alla funzione in ricordo del giovane militare originario del comune della Grecia, erano presenti i familiari; il Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta; il Questore, Andrea Valentino; il Comandante provinciale della Guardia di Finanza; Luigi Carbone; il sindaco di Corigliano Dina Manti e una folta rappresentanza di militari in servizio e in congedo della provincia.