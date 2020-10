Il Generale di Corpo d’Armata Adolfo Fischione in visita al Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce

Nella giornata di mercoledì 7 ottobre presso la Caserma sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce i militari di “Via Lupiae”, hanno ricevuto la visita del Generale di Corpo d’Armata, Adolfo Fischione, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”.

L’alto ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Paolo Dembech, dagli ufficiali del Reparto Operativo e della sede, dagli ufficiali comandanti dei Reparti territoriali, da una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari in servizio nella provincia oltre che dai delegati della rappresentanza militare.

Nel suo discorso di saluto il Generale ha espresso ai militari il proprio apprezzamento per l’attività, quotidiana e tangibile, svolta; lo straordinario impegno e la dedizione profusa nelle attività di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità. Lo stesso ha poi sottolineato i valori e la disponibilità che animano gli uomini dell’Arma nella loro missione al servizio della comunità e l’importanza dei Comandi Stazione, autentico presidio di legalità e modo per assicurare ai cittadini una sempre più attenta e puntuale risposta alle esigenze di sicurezza, ricordando come “la Benemerita” rappresenti da sempre un costante, rassicurante e prezioso punto di riferimento per tutto il territorio.

Il Generale, in una riunione info-operativa, ha poi analizzato le principali problematiche della provincia sotto il profilo della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e i fenomeni socio-economici della provincia. Si è poi soffermato sulle varie tematiche afferenti il personale. L’Alto Ufficiale si è infine complimentato con i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, della Compagnia di Lecce e della Sezione Anticrimine per il brillante risultato investigativo raggiunto che ha portato, nella serata di lunedì 28 settembre, ad eseguire il fermo di Antonio De Marco ritenuto responsabile del duplice omicidio di Daniele De Santi ed Eleonora Manta, che ha scosso gli animi dell’opinione pubblica nazionale.

successivamente, sempre nella mattinata, si è recato in visita istituzionale presso il Palazzo del Governo ove ha incontrato il Prefetto, Maria Rosa Trio e successivamente al Palazzo di Giustizia, ove ha incontrato il Presidente della Corte d’Appello, Lanfranco Vetrone; il Procuratore Generale, Antonio Maruccia; il Presidente del Tribunale, Roberto Tanisi e il Procuratore della Repubblica, Leonardo Leone de Castris.

Nel pomeriggio ha compiuto una visita presso la Compagnia di Gallipoli dove è stato ricevuto dal nuovo comandante di quel reparto, il Capitano Beatrice Casamassa.