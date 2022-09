Il Comandante Interregionale dell’Arma a Lecce, per incontrare i Carabinieri del Comando provinciale

Nella mattinata di ieri, presso la Caserma dei Carabinieri sede del Comando Provinciale di Lecce i militari di via Lupiae, hanno ricevuto la visita del Generale di Corpo d’Armata, Andrea Rispoli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”.

L’alto ufficiale si è recato in visita istituzionale dapprima presso la Prefettura, dove ha incontrato il Prefetto, Maria Rosa Trio e al Palazzo di Giustizia, dove è stato ricevuto dal Presidente facente funzione della Corte d’Appello, Vincenzo Scardia e dal Procuratore della Repubblica, Leonardo Leone de Castris.

Il Generale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Paolo Dembech, dagli ufficiali del Reparto Operativo, dagli ufficiali comandanti dei Reparti Territoriali e dei Reparti Speciali, da una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari in servizio nella provincia oltre che dai delegati della rappresentanza militare.

Nel suo discorso ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente; lo straordinario impegno e la dedizione profusa nelle verifiche di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità.

Ha poi sottolineato i valori che animano gli uomini dell’Arma nella loro quotidiana missione al servizio dei cittadini e l’importanza dei Comandi Stazione, autentico presidio di legalità e modo per assicurare ai cittadini una sempre più attenta e puntuale risposta alle esigenze di sicurezza, ricordando poi come la “Benemerita” rappresenti da sempre un costante, rassicurante e prezioso punto di riferimento per tutte le comunità locali.

Si è soffermato più volte sul concetto di “prossimità” alla gente, quale segno tipizzante dell’Arma dei Carabinieri e che si traduce nella vicinanza e nella capacità di ascolto che i militari sanno mettere nel loro operare quotidiano. Ha quindi affrontato con semplicità e concretezza, i temi dell’etica e dello spirito di servizio, sottolineando i valori di fedeltà, professionalità e giustizia su cui si fonda l’Istituzione ed ai quali ciascun Carabiniere deve improntare il proprio agire al servizio della collettività.

Il Generale, in una riunione info – operativa con tutti i presenti, ufficiali, marescialli comandanti ai vari livelli e personale della sede, ha analizzato le principali problematiche della provincia sotto il profilo della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico ed i fenomeni socio-economici della provincia. Si è poi soffermato sulle varie tematiche afferenti il personale.

L’alto ufficiale si è infine complimentato con i Carabinieri del Comando provinciale per i brillanti risultati operativi finora conseguiti nel contrasto ad ogni forma di criminalità comune ed organizzata.