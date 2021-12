Il Prefetto Maria Rosa Trio in visita alla Capitaneria di Porto di Gallipoli

Nella mattinata di ieri il Prefetto di Lecce, a Maria Rosa Trio, si è recata in visita presso la Capitaneria di Porto di Gallipoli per portare il proprio saluto istituzionale a tutto il personale.

Ad attenderla il Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, Capitano di Vascello Pasquale Vitiello che, insieme agli altri ufficiali presenti, tra i quali il Capo del Circondario marittimo di Otranto, Tenente di Vascello Walter Francesco Di Marco, ha illustrato le varie attività che vengono svolte sul territorio dagli uomini e dalle donne della Guardia costiera.

Nel corso del colloquio, il numero uno di “Via XXV Luglio” ha manifestato il proprio apprezzamento sull’operato della Capitaneria di Porto, che con la sua quotidiana attività fornisce fondamentale contributo per l’ambiente, la sicurezza dei trasporti marittimi e la salvaguardia della vita umana in mare, a maggior ragione in una zona come quella salentina fortemente interessata dal fenomeno migratorio. In tale contesto Maria Rosa Trio ha condiviso con trasporto la propria esperienza siciliana colma di umanità, che le ha consentito di approfondire le complesse procedure da mettere in atto per la gestione dell’accoglienza dei migranti.

Successivamente il Prefetto è stato accolto a bordo della motovedetta CP264 per una breve ricognizione del litorale via mare.

Al termine della visita il Comandante ha donato al Prefetto il crest della Capitaneria di porto con lo stemma araldico del comando e il Prefetto ha espresso, con dedica sul libro