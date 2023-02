Il Prefetto Luca Rotondi in visita agli agenti di Polizia della Questura di Lecce

Proseguono gli incontri del Prefetto di Lecce Luca Rotondi con i rappresentanti istituzionali del sistema sicurezza nel territorio provinciale.

In particolare, nella mattinata di ieri il Prefetto, accompagnato dal Questore Andrea Valentino, si è recato in visita presso la Questura per incontrare i Funzionari, il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Nell’occasione, Rotondi ha voluto ringraziare personalmente le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, tutti quotidianamente impegnati al servizio della collettività per la tutela della legalità e dei diritti fondamentali degli individui, sottolineando altresì l’importanza del rapporto sinergico e di collaborazione costante con “Viale Otranto” e con gli altri presidi del territorio, al fine di assicurare le prioritarie esigenze di sicurezza per una pacifica convivenza sociale.

Ulteriori visite istituzionali sono programmate, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.