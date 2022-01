Gli studenti dell’Istituto “Vespucci” di Gallipoli, in visita alla Nave Diciotti

Nella mattinata di oggi il personale di bordo di Nave “Ubaldo Diciotti” CP941 ha accolto 41 studenti e 6 docenti dell’I.I.S.S. “Amerigo Vespucci “ di Gallipoli.

La visita, che conferma la costante sinergia tra l’Istituto e la Capitaneria di Porto, rappresenta un momento molto utile e funzionale per la formazione dei “marinai” del futuro.

In particolare gli allievi, entusiasti e incuriositi per l’opportunità data dalla Guardia Costiera di visitare una delle due unità maggiori del Corpo, che per la prima volta si trova agli ormeggi nel porto della “Città Bella”, dopo una breve introduzione svolta dal Comandante, Capitano di Fregata Andrea Schena, sono stati accompagnati nel “cuore” dell’unità dal personale di bordo.

Nel corso della visita, oltre agli impianti ed alla strumentazione di bordo, sono state illustrate alcune delle attività svolte dall’unità riguardanti principalmente la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente e dei suoi ecosistemi, i controlli sulla filiera ittica e le attività di protezione civile.

Inoltre nel corso della mattinata, il comandante in seconda della Capitaneria di porto, il Capitano di fregata Biagio Mauro Sciarra, è stato ricevuto dal della nave per il tradizionale scambio di crest.