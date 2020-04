‘We Africa’ scava un pozzo di solidarietà nel Salento, importante donazione per 20 famiglie in difficoltà

Giulia Bassano e Adriano Nuzzo hanno fatto dell’amore verso il prossimo la loro missione di vita. Portare aiuto e sostegno al popolo del Burkina Faso attraverso la realizzazione di pozzi d’acqua, la distribuzione di cibo e la formazione scolastica dei bambini è il fulcro del loro progetto We Africa.



Ma il bisogno unisce i luoghi e le persone più di qualunque altra cosa. Proprio loro che con fatica raccolgono donazioni da destinare a chi non ha nemmeno da bere per portare l’acqua e un sorriso, hanno deciso che era il momento di fare qualcosa per chi sul nostro territorio non ce la fa più.

Se prima, infatti, la distribuzione di pacchi alimentari e di generi di prima necessità era rivolta a casi sporadici di famiglie che per situazioni particolari proprio non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, ora siamo di fronte ad una situazione diffusa. Tanti, tantissimi i nuclei familiari che non hanno nulla nel frigorifero e in dispensa e aspettano l’arrivo dei volontari di qualche associazione per trovare un po’ di ristoro e risolvere un problema con il quale mai avrebbero pensato di confrontarsi solo qualche settimana fa: la fame e l’indigenza.

Ecco che allora da We Africa è una giunta un’importante donazione all’Associazione di volontariato Dalla Parte dei Più Deboli che ha consentito l’acquisto di pacchi alimentari per 20 famiglie. Buste della spesa contenenti generi alimentari che andranno nelle case di chi nel nostro Salento sta attraversando un momento di difficoltà seria e troverà ristoro grazie a quelle persone a cui fino a ieri magari devolveva qualche piccolo risparmio. La solidarietà è così, fa giri strani e poi ritorna, ritorna sempre.