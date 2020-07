Un revival di musica italo-brasiliana, appuntamento al museo del Negroamaro con i “We love Gilberto”

Tutto pronto per il revival della tradizione musicale italo brasiliana in un evento tutto da vivere. L’imperdibile appuntamento con “We love Gilberto” è per il 26 luglio a Guagnano. A fare da location sarà il Museo del Negroamaro di Guagnano, con la sua magica atmosfera. Una cornice perfetta per rivivere la “Golden age” attraverso interpretazioni e rivisitazioni dei pezzi italo-brasiliani più famosi degli anni 60-70.

Per tutti gli eterni romantici è un’occasione da non perdere. Sulle note dei “We love Gilberto”, una degustazione enogastronomica a ritmo dei pezzi più famosi nell’agrumeto del Museo di Via Castello, situato nel centro storico di Guagnano, una manifestazione all’insegna della musica e della tradizione culinaria.

“We love Gilberto” è un gruppo che nasce con l’intento di far rivivere i meravigliosi anni 60-70, caratterizzati dalle trasmissioni Rai, che offrivano la possibilità agli spettatori di essere rapiti e ipnotizzati dalle voci di artisti come Ornella Vanoni insieme a Vinicius de Moraes e Toquino o Mina. Durante la serata sarà prevista una degustazione enogastronomica con un calice di vino delle Terre del Negroamaro ed un rinfresco a base di prodotti della tradizione culinaria locale.

Membri del gruppo sono Clarissa Rustico, Alberto Zacà, Giuseppe Manta ed infine Giogio Tuma. Il gruppo nasce spinto da una forte passione per le canzoni di quegli anni che hanno rappresentato un passaggio epocale nella storia della musica italiana e rappresenta un elogio a Joao Gilberto, canzoniere italo brasiliano. Per esaltarne la bellezza e mantenerle vive nel tempo il gruppo reinterpreta e porta in scena un repertorio con bossanova, dove i protagonisti sono classici brasiliani originali e le reinterpretazioni italianizzate degli artisti come Marcos Valle, Edu Lobo, Chico Buarque e Jobim.

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria

Per info 3408942727