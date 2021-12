Scoppia un petardo in Piazza Sant’Antonio a Nardò, 14enne in codice rosso al “Fazzi”

Il forte boato, l’arrivo dell’ambulanza e la corsa in ospedale.

Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Nardò, dove, in Piazza Sant’Antonio, di fronte alla Chiesa, un ragazzo 14enne di nazionalità marocchina, ma residente nella città del Salento, è rimasto gravemente ferito a causa dello scoppio di un grosso petardo, riportando ferite al braccio e a un occhio.

I passanti che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente lanciato l’allarme e poco dopo sono giunti i sanitari del 118 che dapprima hanno prestato le cure al giovane, per poi trasportarlo d’urgenza, in codice rosso, presso il nosocomio leccese, dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.

Insieme al personale medico sul posto sono arrivati anche i militari dell’Arma della Stazione locale, insieme agli agenti del Commissariato neretino. Gli uomini della “Benemerita”, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza come si siano svolti i fatti.