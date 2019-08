Si allontana da casa, nessuna notizia di un 15enne di Monteroni

Pochi i dubbi che si sia trattato di un allontanamento volontario, ma la famiglia di un 15enne di Monteroni di Lecce, J.M. (queste le inziali), non riesce più a sopportare il peso della paura e del silenzio.

Quello calato dal 23 agosto, quando l’adolescente è scomparso nel nulla. Perché abbia scelto di sparire è difficile dirlo, impossibile immaginare i pensieri che affollano la mente di un ragazzo che non è più un bambino, ma non è ancora un uomo.

La preoccupazione, però, è tanta. Talmente insopportabile che la nonna ha deciso di bussare alla porta dei Carabinieri della locale stazione per presentare una formale denuncia. Da lì sono partite le ricerche.

Alto poco meno di un metro e settanta (1,67), corporatura normale, capelli ricci, occhi castano scuro. Questa la descrizione del 15enne diffusa a chi in queste ore lo sta cercando. Sei giorni sono tanti e il timore è che una semplice bravata possa trasformarsi in qualcosa di più serio. Non si sa quanti soldi abbia con sé il 15enne, né se ci sia qualcuno che volontariamente o involontariamente lo stia coprendo.

Tante le domande, l’incertezza e l’ansia dei parenti del ragazzo. La speranza è che torni presto a casa.