Perde l’equilibrio e precipita dalla tettoia, 43enne di Marittima in gravi condizioni al “Fazzi”

Ancora un gravissimo incidente domestico in Salento. Dopo quello avvenuto lo scorso 27 luglio, dove, a causa del contatto con un filo elettrico sono morte folgorate la 51enne Antonella Antonaci e la 46enne Cinzia Cataldi, nella mattinata di oggi teatro del sinistro è stata Marittima, frazione del Comune di Diso.

Un 43enne del posto, infatti, è precipitato dalla tettoia della propria abitazione riportando gravissime ferite. L’uomo, si trovava sul tetto per compiere alcuni lavori di pulizia, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di diversi metri.

L’impatto con il suolo è stato terribile e il 43enne a causa della caduta ha subito diverse fratture.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato i primi soccorsi in loco, lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dell’incidente anche i militari dell’Arma dei Carabinieri.