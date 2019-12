Operazione “Metallo” su gestione abusiva e trasporto di rifiuti, a processo 76 persone. I nomi

Finiscono sotto processo 76 imputati, a seguito dell’Operazione investigativa “Metallo”.

Il pm Valeria Farina Valaori, ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio in cui compaiono i nominativi di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società Recuperi Romano Srl, situata nella zona industriale di Surano. Dovranno presentarsi il prossimo 2 aprile, dinanzi al giudice monocratico per l’inizio del processo.

Gli imputati sono: Antonio Romano, 37enne di Montesano Salentino, attuale amministratore (in carica dal dicembre del 2017) e Roberto Romano, 65enne di Miggiano, (ex amministratore fino al dicembre del 2017); i dipendenti, Eros Verardo, 35enne di Poggiardo e Maria Doris Rizzo, 49enne, nata in Svizzera. Essi acquistavano, ricevevano e gestivano abitualmente e abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali.

Sul banco degli imputati anche la Società Recuperi Romano Srl.

Vi sono poi i “conferitori” che hanno posto in essere un’attività di raccolta, trasporto e commercializzazione di materiale metallico, pur non essendo iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali.

Si tratta di: Massimilano Bertuzzi, 38enne di Aradeo; Seddik Daanoune, 39 anni di Santa Cesarea Terme; Alfonso Rocco Felline, 47enne di Casarano; Salvatore Bevilacqua, 53 anni di Martano; Antonio Romano, 38 anni di Tricase; Rocco Caraccio, 42 anni di Nardò; Said El Azrak, 38 anni, originario del Marocco ma residente a Supersano; Gianluca Manzo, 40 anni di Castrignano dei Greci; Rocco Bevilacqua, 28 anni di Martano; Rocco Bevilacqua, 32 anni, di Martano; Antonio Orsi, 52 anni di Ruffano; Ugo Calzolaro, 57 anni di Matino; Stefano Caraccio, 32 anni di Casarano; Stefano Caraccio, 51 anni di Casarano; Rocco Caraccio, 38 anni di Galatone; Ottavio Garacci, 43 anni di Uggiano La Chiesa; Luigi De Matteis, 72 anni di Miggiano; Alfredo Dolce, 55 anni di Galatone.

E poi, Riccardo Tundo, 39 anni di Neviano; Roberto Occhineri, 47 anni di Campi Salentina; Cosimino Bevilacqua, 48 anni di Martano; Davide Cancelli, 42enne di Otranto; Roberto Caraccio, 44 anni di Galatone; Antonio Caraccio, 39 anni di Matino; Sandro De Filippis, 57 anni di Campi Salentina; Giovanni Garacci, 41 anni di Castrignano de Greci; Luigi Capraro, 55 anni di Castro; Massimo Perrone, 42 anni di Cutrofiano; Luigi Russo, 46 anni di Galatone, Stefano Baglivo, 42enne di Collepasso; Giovanni Carcagnì, 46 anni di Spongano; Giuseppe Caraccio, 53 anni di Tricase; Stefano Cataldo, 31 anni di Tuglie.

E ancora: Giuseppe Dolce, 47 anni di Galatone; Antonio Bevilacqua, 43 anni di Martano; Oronzo D’Amato, 46 anni di Torre Santa Susanna; Rocco Rinaldo, 39 anni di Sanarica; Cosimo Russo, 66 anni di Sanarica; Francesco Formoso, 45enne di Presicce; Giovanni Dolce, 29 anni di Nardò; Luca Martina, 42 anni di Spongano; Antonio Wilhelm Masciullo, 55 anni di Cutrofiano; Biagino Cataldo, 36 anni di Tuglie; Cosimo Andante, 59 anni di Casarano; Pasquale Storino, 41enne di Seclì; Pasquale Storino, 43, di Seclì; Adi Steilan Ionita, 39 anni di Tricase; Giuseppe Storino, 36 anni di Seclì, Vincenzo D’Amato, 49 anni di Martano; Agostino Carcagnì, 57 anni di Spongano; Marcello Caltabiano, 53 anni di Collepasso; Salvatore Vitali, 42 anni di Matino; Vincenzo Guerrieri, 50 anni di Campi Salentina; Santo De Matteis, 51 anni di Cavallino; Sergio Delle Donne, 46 anni di Galatone; Maria Caracciolo, 58 anni di Galatone; Domenico Parisi, 62 di Nardò, Amleto Piccinno, 48 anni di Galatone; Ivan Loscanna, 31enne di Campi Salentina; Edi Martina, 49 anni di Novoli; Francesco Rizzo, 34 anni di Tricase; Gianfranco Brescia, 40 anni di Campi Salentina; Fabio Scalinci, 44 anni di Squinzano; Massimiliano De Matteis, 43 anni di Poggiardo; Luciano Santoro, 65 anni di Giurdignano, Luigi De Marco, 50 anni di Campi Salentina; Alfredo Garacci, 83 anni di Castrignano de’ Greci; Rocco Storino, 63 anni di Galatone, Gianluca Cataldi, 29 anni di Galatone, Luigi Micca, 39 anni di Nardò; Antonio Valentino, 39 anni di Casarano.

Il collegio difensivo

Sono assistiti, tra gli altri, dagli avvocati: Daniele Scala, Dimitry Conte, Fabio Ruberto, Walter Zappatore, Luca Puce, Pietro Quinto, Cristiano Solinas, Ubaldo Macrì, Maurizio My, Silvio Caroli, Donato Amato, Mario Ciardo, Rita Puce, Rocco Rizzello, Giampiero Geusa, Lorenzo Rizzello, Speranza Faenza, Luigi Greco, Paolo Maci, Andrea Conte, Dario Paiano, Silvia Romano.